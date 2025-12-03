Avec l’explosion de l’intelligence artificielle, beaucoup jonglent entre plusieurs abonnements : un pour ChatGPT, un autre pour générer des images, un troisième pour résumer ou traduire des documents… Résultat : des dépenses mensuelles qui grimpent vite.

La plateforme mise en avant aujourd’hui propose une alternative radicalement plus simple : un paiement unique de 22 € pour accéder à vie à une large bibliothèque de modèles d’IA, le tout accompagné de 1 000 000 crédits mensuels pour produire textes, images, analyses, idées, contenus sociaux ou brainstormings. C’est une solution pensée pour ceux qui veulent profiter de l’IA au quotidien sans exploser leur budget