Acrobat Studio vous permet désormais de créer vos PDF Spaces. Au delà de la seule gestion, comme modification de documents PDF, Acrobat Studio se veut être un environnement immersif, prenant en charge de très nombreux types de fichiers dans un espace sur lequel vous avez la main, en termes de confidentialité comme d'organisation.

Cela, dans l'objectif de disposer d'un espace de travail 2.0, pratique aussi dans votre vie perso, avec l'intelligence artificielle au cœur de cette expérience renouvelée, ainsi que de nombreuses applications tels qu'Adobe Acrobat, Express ou encore Firefly.

Pour entrer dans les détails, cet article vous propose 7 fonctionnalités qui vont faire la différence dans votre utilisation, au quotidien, d'Acrobat Studio, pour vous, comme vos potentiels collaborateurs.