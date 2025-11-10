Dans un monde où chaque minute compte, que diriez-vous de disposer de votre espace de travail numérique parfaitement optimisé au quotidien ? Avec Acrobat Studio, Adobe a créé un environnement taillé sur mesure à votre besoin.
Acrobat Studio vous permet désormais de créer vos PDF Spaces. Au delà de la seule gestion, comme modification de documents PDF, Acrobat Studio se veut être un environnement immersif, prenant en charge de très nombreux types de fichiers dans un espace sur lequel vous avez la main, en termes de confidentialité comme d'organisation.
Cela, dans l'objectif de disposer d'un espace de travail 2.0, pratique aussi dans votre vie perso, avec l'intelligence artificielle au cœur de cette expérience renouvelée, ainsi que de nombreuses applications tels qu'Adobe Acrobat, Express ou encore Firefly.
Pour entrer dans les détails, cet article vous propose 7 fonctionnalités qui vont faire la différence dans votre utilisation, au quotidien, d'Acrobat Studio, pour vous, comme vos potentiels collaborateurs.
Les points forts d'Acrobat Studio :
- Un Assistant IA à votre image
- Un travail optimisé par le Chat et les informations
- Une dimension collaborative optimisée
Avec Acrobat Studio, créez un espace personnel à votre mesure !
1. Travailler en ligne n'a jamais été aussi pratique qu'avec PDF Spaces
Adobe Acrobat ne se présente plus, car, que ce soit pour la création, mais aussi l'édition de fichiers PDF, vous disposez d'une application sécurisée, répondant aux besoins professionnels, et facile à parapher, avec authenticité, qui plus est.
Et, pour aller au-delà, Adobe a donc passé la vitesse supérieure, avec Acrobat Studio, avec une fonctionnalité telle que PDF Spaces.
Comme son nom l'indique, l'objectif est de vous créer votre propre espace dédié à la gestion de vos PDF, et bien plus encore. Les outils traditionnels d'Acrobat sont bien évidemment disponibles, mais dans votre PDF Spaces, vous pouvez combiner de nombreux fichiers, jusqu'à 100 d'une traite, de 600 pages chacun, et de tous les types, ou presque, à l'exclusion des notes manuscrites.
Pour commencer, c'est donc très simple ! Ouvrez votre application Acrobat Studio et cliquez sur le bouton « créer un PDF Spaces ».
2. Obtenez des synthèses plus rapides que l'éclair avec Informations
Dédiez votre PDF Spaces à un sujet, par exemple, concernant le bilan des ventes de chaussures dédiées au sport de votre boutique. Chargez-y donc jusqu'à 100 fichiers en lien avec ce thème, par un lien, ou en téléchargement depuis votre appareil notamment.
PDF Spaces fonctionne également de manière optimisée avec un espace cloud tel que Dropbox, ou encore la suite bureautique Microsoft 365.
Une fois vos documents chargés, ils sont soumis à l'Assistant IA d'Adobe, qui vous propose une synthèse, mais aussi des citations de votre contenu.
Cette fonctionnalité, baptisée « Informations», est vraiment très pratique car elle vous permet de revenir sur des points précis et mieux comprendre votre synthèse, plus que simplement la survoler.
Pour analyser, par exemple, les raisons faisant que les baskets de telle marque se sont mieux écoulées que d'autres, vous pouvez tout bonnement cliquer sur la citation sélectionnée par l'intelligence artificielle d'Adobe.
3. Un doute ? Discutez et vérifiez le travail de votre Assistant IA en un clic
A partir de là, creusez le sujet comme bon vous semble grâce à une autre fonctionnalité pour le moins révolutionnaire, le Chat. En effet, vous pouvez directement questionner, et discuter avec l'Assistant IA d'Adobe pour mieux comprendre son positionnement, et par exemple, pourquoi tel élément est davantage mis en avant qu'un autre.
Pour vous faire gagner du temps, le Chat comprend aussi des questions préétablies, parmi les plus courantes. Concrètement, si vous disposez des ventes de baskets sur plusieurs années consécutives parmi vos documents chargés dans votre PDF Spaces, « crée-moi un budget basé sur les dépenses et ventes autour de baskets » est une question si appropriée qu'elle vous est proposée d'office par votre Assistant IA.
4. Créez votre propre Assistant IA dans Acrobat Studio
En quelques mots, Adobe, dans Acrobat Studio, ne vous permet pas seulement de bénéficier d'un accompagnement basique, par exemple, de question réponse, avec un simple bot.
Dans Acrobat Studio, c'est, au besoin, votre propre Assistant IA que vous pouvez créer. Même si 3 modèles sont d'ores-et-déjà configurés, vous pouvez aussi disposer d'un Assistant IA personnalisé, que vous optimisez en fonction des documents que vous lui soumettez.
Ainsi, votre Assistant IA est relié à votre PDF Spaces, et concernant l'analyse de vos ventes de baskets, plus vous lui soumettez de contenus en ce sens, et plus son bilan, comme ses recommandations, seront affinés.
Avec cet Assistant IA, vous bénéficiez donc d'un véritable conseiller, propice à l'aide à la décision. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous profitez tout de même de son travail de synthèse pour garder la main, mais vous avez toutes les raisons d'apprécier sa pertinence.
PDF Spaces est aussi un espace de travail collectif performant
5. Partagez les tâches dans Acrobat Studio
En fonction de l'ouverture de votre PDF Spaces, que vous pouvez configurer à votre guise, sauf le Chat qui reste, dans tous les cas, confidentiel, entre votre Assistant IA et vous-même, PDF Spaces se veut être un espace également ouvert aux autres.
Ainsi, pour préparer au mieux votre bilan des comptes, partagez votre PDF Spaces à vos collaborateurs, en ajoutant leurs comptes Adobe, ou sous forme de lien.
Consultez leur progression, et, par exemple, profiter de la fonctionnalité Notes pour conserver les idées qui vous viennent à l'esprit. Cela, avant de mieux les exprimer lors de votre prochaine réunion.
6. Une confidentialité optimisée pour un secret professionnel préservé
Avec PDF Spaces, la confidentialité de votre travail est au cœur de l'expérience. Et pour cause, certains chiffres ne devant être dévoilés, peuvent par exemple être employés pour votre prochaine synthèse.
C'est aussi dans cette perspective qu'Adobe, dans Acrobat Studio, a longuement travaillé dans l'objectif de vous proposer votre propre Assistant IA. Puisque vous le formez vous-même avec vos documents, vous restez en vase clos. En d'autres termes, vos fichiers ne servent pas à nourrir, plus largement, l'intelligence artificielle d'Adobe, et ils ne seront donc bien évidemment pas réutilisés à des fins tierces.
C'est aussi utile pour une discrétion optimisée, y compris pour un projet plus personnel. Préparez par exemple le prochain anniversaire de votre compagnon en comparant différents séjours grâce à l'esprit de synthèse et aux recommandations de votre Assistant IA… sans que votre moitié ne puisse s'en rendre compte.
7. Allez au bout de vos idées… ou laissez l'IA d'Adobe vous aider !
Acrobat Studio étant aussi une suite dédiée à la créativité, vous disposez d'autres applications Adobe pour un résultat au top. L'une des fonctionnalités les plus agréables est de générer, en un clic, une présentation à partir des documents et autres synthèses compris dans votre PDF Spaces. C'est aussi efficace que le gain de temps en est, à nouveau, concret.
D'autres applications Adobe sont inclus dans Acrobat Studio, à l'image d'Adobe Firefly. Avec une dimension intuitive vraiment idéale, même si vous êtes débutant en informatique, vous pouvez générer, en quelques mots soumis à l'IA d'Adobe, une image, un son, un vecteur, ou encore une vidéo. 250 crédits génératifs mensuels sont inclus.
Adobe Express fait aussi partie des applications vers lesquelles il est possible de basculer pour modifier une image à votre guise, mais aussi créer un flyer, ou encore une vidéo. Et, en complément des fonctionnalités comprises dans Acrobat Studio, il convient de souligner l'accompagnement dont vous bénéficiez à l'aide des nombreux tutoriels inclus par Adobe. Vous pouvez ainsi vous former facilement, et, d'autant plus, décupler les possibles.