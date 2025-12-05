Proton Mail lance une promotion exceptionnelle sur son offre Mail Plus, avec une réduction massive de 60 %. Conçu pour garantir confidentialité, sécurité et productivité, Proton Mail devient l’un des meilleurs choix pour ceux qui veulent se protéger en ligne.
Proton Mail, la solution incontournable pour protéger sa vie privée
À l’heure où Google, Outlook ou Yahoo collectent et analysent les données personnelles, la demande pour des services sécurisés explose. Proton Mail, basé en Suisse et pionnier du chiffrement de bout en bout, s’impose comme l’alternative de référence pour garder le contrôle sur ses communications.
Grâce à sa promotion de fin d’année, l’abonnement Proton Mail Plus passe à 1,99 €/mois, soit l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.
Trois raisons d’adopter Proton Mail Plus aujourd’hui
- Une confidentialité totale, sans publicité ni collecte de données
- Des fonctionnalités premium pour organiser et protéger vos communications
- Une réduction massive de 60 %, valable pour une durée limitée
Proton Mail versus Gmail, Outlook et Yahoo : le comparatif indispensable
Voici un tableau simple et clair reprenant les différences clés entre Proton Mail et les principaux concurrents :
|Fonctionnalité
|Proton Mail
|Gmail
|Outlook
|Yahoo Mail
|Aucune collecte de données
|✅
|❌
|❌
|❌
|Pas de publicité
|✅
|❌
|❌
|❌
|Messages chiffrés de bout en bout
|✅
|❌
|❌
|❌
|Protection contre les traqueurs
|✅
|❌
|❌
|❌
|VPN inclus
|✅
|❌
|❌
|❌
|Lois de protection suisse
|✅
|❌
|❌
|❌
Ce que propose réellement l’offre Proton Mail Plus
L’abonnement Mail Plus à 1,99 € / mois débloque un ensemble de fonctionnalités puissantes conçues pour la confidentialité, la productivité et la sécurité avancée :
- 15 Go d’espace sécurisé
- 10 adresses e-mail pour organiser vie personnelle et professionnelle
- Nombre illimité de dossiers et labels
- Applications Open Source Android, iOS, Windows, Mac, Linux
- Calendar et Drive intégrés
- Surveillance du dark web
- Utilisation de votre propre nom de domaine
- Adresse courte @pm.me
- Filtres intelligents, Snooze, envoi programmé
- Nettoyage automatique des spams
- Alias “Hide-my-email” pour masquer votre identité
- Protection contre les pixels espions
C’est une offre pensée autant pour les utilisateurs exigeants que pour les novices souhaitant une messagerie simple, puissante et véritablement privée.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Un prix imbattable pour un service premium
En temps normal, Proton Mail Plus est proposé à plus du double. Avec la réduction exceptionnelle de 60 %, l’abonnement passe à seulement 1,99 € / mois : un tarif extrêmement rare pour une messagerie chiffrée haut de gamme.
Cette promotion de fin d’année est à durée limitée, ce qui en fait l’un des meilleurs moments pour sécuriser ses communications durablement.
✅ Notre avis sur Proton Mail Plus
Proton Mail Plus à 1,99 € représente l’un des meilleurs investissements numériques de cette fin d’année. Chiffrement avancé, aucune publicité, absence totale de tracking et fonctionnalités premium : l’offre transforme complètement l’expérience email. Pour protéger sa vie privée tout en profitant d’un service moderne, sécurisé et élégant, c’est une évidence.