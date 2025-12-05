À l’heure où Google, Outlook ou Yahoo collectent et analysent les données personnelles, la demande pour des services sécurisés explose. Proton Mail, basé en Suisse et pionnier du chiffrement de bout en bout, s’impose comme l’alternative de référence pour garder le contrôle sur ses communications.

Grâce à sa promotion de fin d’année, l’abonnement Proton Mail Plus passe à 1,99 €/mois, soit l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.