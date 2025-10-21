Les grandes plateformes comme Gmail ou Outlook analysent vos messages pour alimenter leurs algorithmes publicitaires.

Proton Mail, lui, fait exactement l’inverse : zéro traçage, zéro exploitation de données. Basé en Suisse et conforme aux lois les plus strictes en matière de protection de la vie privée, le service chiffre vos e-mails de bout en bout pour que personne d’autre que vous ne puisse les lire pas même Proton.

Avec cette offre exclusive, passez à Proton Mail Plus pour seulement 3,99 € / mois et profitez d’une boîte mail sécurisée et sans publicité.