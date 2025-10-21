Protégez vos e-mails sans compromettre votre confidentialité. En ce moment, Proton Mail Plus est à 3,99 € / mois au lieu de 4,99 €, soit 20 % d’économie pour accéder à une messagerie chiffrée, sans publicité et respectueuse de la vie privée. Offre limitée, profitez-en avant la fin du mois !
L’e-mail sécurisé qui met fin à l’espionnage numérique
Les grandes plateformes comme Gmail ou Outlook analysent vos messages pour alimenter leurs algorithmes publicitaires.
Proton Mail, lui, fait exactement l’inverse : zéro traçage, zéro exploitation de données. Basé en Suisse et conforme aux lois les plus strictes en matière de protection de la vie privée, le service chiffre vos e-mails de bout en bout pour que personne d’autre que vous ne puisse les lire pas même Proton.
Avec cette offre exclusive, passez à Proton Mail Plus pour seulement 3,99 € / mois et profitez d’une boîte mail sécurisée et sans publicité.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Mail Plus
- 🔐 Votre vie privée, votre droit : chiffrement complet, aucune lecture de vos messages.
- 💬 Une expérience sans pub, fluide et agréable : pas de distractions, pas de pistage.
- 🌍 Une offre éthique et souveraine :hébergée en Suisse, open source et auditée.
Ce que comprend Proton Mail Plus
Avec Proton Mail Plus, vous bénéficiez d’un espace de stockage de 15 Go, idéal pour vos e-mails et calendriers sécurisés.
Un utilisateur peut configurer jusqu’à 10 adresses e-mail personnalisées, créer un domaine de messagerie privé, et profiter d’un nombre illimité de dossiers et labels pour organiser ses messages.
Les 10 alias “hide-my-email” vous permettent de masquer votre vraie adresse et de réduire drastiquement les spams et les risques de phishing.
Vous bénéficiez également d’une assistance client prioritaire, gage d’un service premium, et de l’accès intégré à Proton Calendar, pour une planification sécurisée et synchronisée sur tous vos appareils (web, Android, iOS, desktop).
Chaque fonctionnalité est pensée pour garantir simplicité, sécurité et autonomie numérique.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Prix, économies et opportunité à saisir
Normalement proposé à 4,99 € / mois, Proton Mail Plus passe à 3,99 € / mois, soit une économie de 20 %.
Un tarif très attractif pour une solution open source, sans publicité et sans exploitation commerciale de vos données.
L’abonnement inclut à la fois Proton Mail et Proton Calendar, avec la possibilité d’évoluer vers Proton Unlimited (9,99 € / mois) si vous souhaitez également le VPN, le Drive chiffré, le gestionnaire de mots de passe Proton Pass et le Proton Wallet.
Offre limitée : si vous souhaitez enfin quitter Gmail ou Outlook pour une alternative souveraine et éthique, c’est le moment idéal.
✅ Notre avis sur Proton Mail Plus
Proton Mail Plus coche toutes les cases pour celles et ceux qui veulent protéger leurs données personnelles sans sacrifier la praticité. Entre son chiffrement de bout en bout, son interface claire, ses outils anti-phishing et son calendrier intégré, c’est aujourd’hui la référence en matière de messagerie sécurisée.
À ce prix, il n’existe aucune alternative grand public aussi fiable.