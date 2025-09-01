Vous voulez booster votre productivité sans exploser votre budget ? my kSuite+, la version premium de l'excellente suite bureautique d'Infomaniak pour les particuliers, est actuellement en réduction. Basée sur un Cloud souverain, elle vous permettra de gérer vos emails, stocker, modifier et gérer efficacement tous vos documents, et bien plus encore.
Une réduction de - 80 %, ça ne se refuse pas, surtout si c'est pour obtenir l'une des suites bureautiques les plus performantes du marché. Avec cette promotion lancée par le fournisseur suisse Infomaniak, my kSuite+ est proposée à un tarif exceptionnel à partir de 0,38 € par mois, au lieu de 1,90 €, pour la première année d’abonnement.
Les conditions sont simples : pour profiter de cette réduction, il faudra utiliser le code promo CLUBIC80 lors de votre souscription à la formule my kSuite+, incluant 1 To ou 6 To de stockage. Chaque utilisateur ne peut profiter de cette offre qu'une seule fois. De plus, les stocks sont limités : ne tardez pas avant de vous lancer !
Une suite bureautique dotée de nombreux points forts
Infomaniak my kSuite+ est pensée pour les particuliers. C’est la version payante de my kSuite, la suite productive déjà très complète et gratuite à vie, développée par Infomaniak. Accessible en ligne mais aussi via les systèmes Windows, macOS, iOS et Android, cette suite bureautique a de nombreux avantages :
- Une boîte mail sans restriction de capacité ;
- 1 To ou 6 To d'espace cloud pour sauvegarder vos fichiers ;
- Des outils avancés pour la messagerie et le stockage ;
- Un assistant IA souverain nouvelle génération qui n’enregistre pas les requêtes ;
- Une assistance client en français, anglais, allemand, italien et espagnol, disponible par mail, chat et téléphone.
Une solution bureautique en ligne complète et bien pensée
Solution de choix face à Google et à Microsoft, my kSuite+ est une suite bureautique complète et adaptée à tous les besoins. Grâce à cette offre, vous pourrez découvrir cette solution notée 8/10 lors de nos tests à un prix défiant toute concurrence.
my kSuite+ propose 1 adresse mail gratuite (@etik.com, @ik.me ou @ikmail.com). Vous trouverez dans cette suite bureautique tous les outils nécessaires pour booster votre productivité :
- Infomaniak Mail, une messagerie souveraine, avec une fonction de chiffrement et conforme à la RGPD ;
- Le stockage cloud kDrive pour vos documents, photos et vidéos ;
- La suite OnlyOffice intégrée à kDrive pour travailler en ligne sur des documents textes Docs, des tableurs Grids et des présentations Points, compatibles avec les formats Microsoft ;
- Euria, l’assistant IA pour vous aider notamment à rédiger vos emails ;
- L'agenda Calendar et le carnet d’adresses Contacts ;
- Le service de visioconférence kMeet ;
- L'outil de partage kPaste pour les informations sensibles comme les mots de passe ;
- L’application d’envoi de fichiers volumineux jusqu’à 50 Go SwissTransfer, et bien d'autres applications utiles.
En choisissant cette solution, vous pourrez facilement organiser votre temps, gérer vos activités, communiquer et collaborer avec vos contacts mais aussi créer et gérer toutes sortes de documents. Et pour les professionnels, kSuite Pro propose des fonctionnalités encore plus avancées, spécialement adaptées à la collaboration en équipe, pour les entreprises de toute taille.
Une solution durable et respectueuse de la vie privée
my kSuite+ est une solution conçue par Infomaniak, une entreprise basée dans le canton de Genève en Suisse, un pays réputé pour ses exigences en matière de confidentialité. Cette société héberge et gère les données de ses clients au sein de serveurs hautement sécurisés, tous basés dans ce pays. Elle propose notamment le chiffrement AES-256 pour son outil d'envoi d'informations sensibles kPaste.
Infomaniak est résolument contre la vente de données personnelles. L’entreprise applique une politique stricte de respect de la vie privée : vos données ne sont jamais exploitées à des fins commerciales. Elles restent confidentielles et vous en gardez le contrôle total.
La société Infomaniak est aussi reconnue pour ses engagements environnementaux. Elle s'appuie sur des centres de données éco-responsables, situés en Suisse, afin de réduire son bilan carbone. Ils sont notamment refroidis avec de l’air extérieur, sans climatiseur, depuis 2013, et le dernier en date, inauguré en 2025, revalorise l’intégralité de la chaleur produite par les serveurs pour chauffer des logements. Infomaniak se fournit exclusivement en énergies renouvelables locales et construit même ses propres centrales solaires dans le but de couvrir 50% de sa consommation électrique totale d’ici 2030. En choisissant d'utiliser ses services, vous participez donc à une démarche durable, sans lésiner sur la sécurité et les performances.
Dotée de nombreux points forts, my kSuite+ séduit de plus en plus d'utilisateurs. N'hésitez pas à profiter de l'offre actuelle pour découvrir cette solution et gagner en productivité.
Infomaniak kSuite tire son épingle du jeu avec sa suite bureautique intelligente offrant 15 Go d'espace de stockage gratuit via kDrive. Régulièrement mise à jour, cette alternative aux ténors du web présente un fort potentiel même si quelques fonctionnalités sont encore aux abonnés absents.
- Cloud souverain hébergé en Suisse
- Engagement pour la planète et respect de la vie privée
- 15 Go d'espace de stockage gratuit
- Chiffrement E2EE partiel