La société Infomaniak est aussi reconnue pour ses engagements environnementaux. Elle s'appuie sur des centres de données éco-responsables, situés en Suisse, afin de réduire son bilan carbone. Ils sont notamment refroidis avec de l’air extérieur, sans climatiseur, depuis 2013, et le dernier en date, inauguré en 2025, revalorise l’intégralité de la chaleur produite par les serveurs pour chauffer des logements. Infomaniak se fournit exclusivement en énergies renouvelables locales et construit même ses propres centrales solaires dans le but de couvrir 50% de sa consommation électrique totale d’ici 2030. En choisissant d'utiliser ses services, vous participez donc à une démarche durable, sans lésiner sur la sécurité et les performances.