La plupart des services gratuits, comme Gmail, Outlook ou Yahoo Mail, reposent sur un modèle bien connu : vos e-mails sont scannés, analysés et utilisés pour la publicité ciblée. Chaque message que vous envoyez ou recevez nourrit un profil publicitaire ultra-précis.

À l’inverse, Proton Mail, basé en Suisse, suit une approche radicalement différente : aucune publicité, aucune collecte de données, aucun accès possible à vos messages. Grâce au chiffrement de bout en bout et au chiffrement zéro accès, vous êtes le seul à pouvoir lire vos e-mails, même Proton ne le peut pas.