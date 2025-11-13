Protégez vos e-mails comme jamais grâce à Proton Mail, la messagerie suisse qui place la confidentialité et la sécurité au cœur de son ADN. À l’occasion du Black Friday, le service s’affiche à -60 %, une occasion idéale pour quitter Gmail ou Outlook et reprendre le contrôle de vos données personnelles.
Quand Gmail et Outlook monétisent vos données, Proton Mail les protège
La plupart des services gratuits, comme Gmail, Outlook ou Yahoo Mail, reposent sur un modèle bien connu : vos e-mails sont scannés, analysés et utilisés pour la publicité ciblée. Chaque message que vous envoyez ou recevez nourrit un profil publicitaire ultra-précis.
À l’inverse, Proton Mail, basé en Suisse, suit une approche radicalement différente : aucune publicité, aucune collecte de données, aucun accès possible à vos messages. Grâce au chiffrement de bout en bout et au chiffrement zéro accès, vous êtes le seul à pouvoir lire vos e-mails, même Proton ne le peut pas.
Trois raisons concrètes de préférer Proton Mail à Gmail ou Outlook
- 🧭 Zéro pistage, zéro publicité : Proton Mail n’analyse pas vos e-mails pour vendre vos données.
- 🔒 Messages chiffrés de bout en bout : vos échanges restent privés, même sur un réseau non sécurisé.
- 📱 Des applis open source pour tous vos appareils : Android, iPhone, Mac, Windows et Linux.
Une offre Black Friday qui change la donne
Pendant le Black Friday, Proton Mail propose 60 % de réduction sur son abonnement premium : 1,99 €/mois au lieu de 7,99 €, soit une économie de plus de 70 € par an.
L’offre inclut :
- 15 Go de stockage sécurisé ;
- 10 adresses e-mail personnalisables ;
- Un calendrier chiffré intégré ;
- Un VPN gratuit pour protéger vos connexions ;
- Des alias “hide-my-email” pour masquer votre véritable adresse ;
- Un mode anti-traqueur bloquant les pixels espions et liens de suivi.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Gmail vs Proton Mail : le face-à-face
|Fonctionnalité
|Proton Mail
|Gmail
|Outlook
|Yahoo Mail
|Chiffrement de bout en bout
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|❌ Non
|Collecte de données
|❌ Non
|✅ Oui
|✅ Oui
|✅ Oui
|Publicité
|❌ Aucune
|✅ Présente
|✅ Présente
|✅ Présente
|VPN inclus
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|❌ Non
|Aucune traque
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|❌ Non
|Protégé par les lois suisses
|✅ Oui
|❌ Non
|❌ Non
|❌ Non
Proton Mail est la seule à offrir une protection totale, sans publicité, sans tracking, et avec des serveurs protégés par la législation suisse. À prix égal, la comparaison n’existe plus.
Pourquoi le moment est idéal pour changer ?
Migrer depuis Gmail ou Outlook n’a jamais été aussi simple. Grâce à Easy Switch, Proton Mail importe automatiquement vos anciens e-mails, contacts et calendriers. En quelques clics, vous conservez tout votre historique et démarrez avec une boîte de réception propre, chiffrée et sans publicité.
Et pour les curieux, Proton Mail est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Autrement dit, vous pouvez tester sans aucun risque si une messagerie privée vous change la vie.
✅ Notre avis sur Proton Mail
Dans un monde où tout est traqué, Proton Mail est une bouffée d’air frais.
Simple, fluide et sécurisée, elle offre une expérience sans publicité ni surveillance.
À 1,99 €/mois, c’est une alternative premium à Gmail et Outlook, pour ceux qui refusent que leurs données deviennent une marchandise.
Pour aller plus loin : la suite complète Proton Unlimited à -50 %
Si vous souhaitez aller au-delà de la simple messagerie, le plan Proton Unlimited est également en promotion à 6,49 €/mois au lieu de 12,99 €.
Il regroupe tous les outils de confidentialité :
Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN et Proton Pass, soit une suite complète pour une vie numérique 100 % chiffrée.