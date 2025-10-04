En pleine ère du piratage, du spam et de la surveillance en ligne, la confidentialité devient un enjeu majeur. Proton Mail, service de messagerie sécurisé basé en Suisse, propose son offre Proton Unlimited à seulement 9,99 €/mois au lieu de 12,99 €. Un pack complet qui inclut e-mail, VPN, gestionnaire de mots de passe et stockage cloud.
La confidentialité n’a jamais été aussi cruciale
Avec la multiplication des cyberattaques et la collecte massive de données personnelles, sécuriser ses échanges n’est plus une option mais une nécessité. Proton Mail a bâti sa réputation sur la protection de la vie privée, et son offre Proton Unlimited pousse l’expérience encore plus loin.
Pour seulement 9,99 €/mois, vous bénéficiez de 500 Go de stockage chiffré, de 15 adresses e-mail personnalisées, d’un support dédié et surtout d’un bouquet de services intégrés : Mail, Calendar, VPN, Drive, Pass et Wallet.
Trois bonnes raisons de choisir Proton Unlimited :
- 🔐 Protection complète : e-mails, fichiers, mots de passe et navigation sécurisés
- 📦 Tout-en-un : messagerie, VPN, cloud, gestionnaire de mots de passe
- 🇨🇭 Vie privée garantie : service basé en Suisse, protégé par les lois les plus strictes
Une messagerie sécurisée et sans publicité
Proton Mail se démarque des services classiques en refusant toute exploitation commerciale des données. Pas de publicités, pas de traqueurs et aucune collecte de vos habitudes de navigation. Les e-mails sont chiffrés de bout en bout, ce qui garantit que seuls vous et vos destinataires pouvez les lire.
De plus, l’outil Easy Switch facilite la migration : importez vos anciens e-mails, contacts et calendriers en un clic, sans perte de données, et configurez le transfert automatique de vos nouveaux messages. En quelques minutes, vous passez à une messagerie plus sûre, sans effort technique.
- storage500 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Un pack complet pour sécuriser toute votre vie numérique
Avec Proton Unlimited, vous ne souscrivez pas seulement à un service d’e-mail. Vous accédez à un écosystème complet qui inclut :
- Proton VPN : navigation ultra-rapide et privée, sans journalisation.
- Proton Drive : stockage cloud chiffré pour photos et documents sensibles.
- Proton Pass : gestionnaire de mots de passe sécurisé, avec alias de messagerie.
- Proton Wallet : gestion simplifiée et protégée de vos paiements numériques.
Chaque outil est open source et audité de manière indépendante, gage de transparence et de confiance.
Un abonnement flexible et sans risque
Proton Unlimited est proposé avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, ce qui permet de tester l’ensemble des services sans engagement définitif. Et contrairement aux solutions financées par la publicité, Proton repose sur un modèle clair : un abonnement payant, financé par ses utilisateurs et non par la revente de données.
En ce moment, l’offre passe de 12,99 € à seulement 9,99 €/mois, soit 36 € d’économies par an. Une réduction qui rend accessible une suite premium pensée pour les particuliers comme pour les professionnels.
✅ Notre avis sur Proton Unlimited
Avec plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde, Proton s’impose comme un acteur incontournable de la protection numérique. L’offre Unlimited réunit en un seul abonnement tout ce dont vous avez besoin : messagerie chiffrée, VPN rapide, cloud sécurisé et gestionnaire de mots de passe.
À moins de 10 €/mois, difficile de trouver une solution aussi complète et respectueuse de votre vie privée. Une offre à ne pas manquer pour reprendre le contrôle sur vos données en 2025.