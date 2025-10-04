Avec la multiplication des cyberattaques et la collecte massive de données personnelles, sécuriser ses échanges n’est plus une option mais une nécessité. Proton Mail a bâti sa réputation sur la protection de la vie privée, et son offre Proton Unlimited pousse l’expérience encore plus loin.

Pour seulement 9,99 €/mois, vous bénéficiez de 500 Go de stockage chiffré, de 15 adresses e-mail personnalisées, d’un support dédié et surtout d’un bouquet de services intégrés : Mail, Calendar, VPN, Drive, Pass et Wallet.