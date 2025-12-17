À l’approche de Noël, Keysfan propose des licences numériques incontournables à des conditions idéales pour faire plaisir… ou se faire plaisir. Windows 11 Pro, Office 2021 Pro Plus ou pack complet : des solutions performantes pour moderniser un PC.
Pourquoi Keysfan est une excellente idée cadeau de Noël
Noël approche à grands pas, et trouver un cadeau à la fois utile, durable et abordable peut vite devenir un casse-tête. Pourtant, améliorer l’ordinateur d’un proche, ou le sien, est une attention qui fait toujours mouche.
Avec Keysfan, il est possible d’offrir ou de s’offrir des licences numériques essentielles sans dépasser son budget. Pas de livraison physique, pas d’attente interminable : les clés sont envoyées rapidement par e-mail après l’achat. C’est la solution parfaite pour un cadeau de dernière minute, tout en garantissant un impact concret au quotidien.
Les offres Keysfan à ne pas manquer avant Noël
- Windows 11 Pro – 1 PC à 13 € avec le code promo CLUB52
- Office 2021 Pro Plus – 1 PC à 31,75 € avec le code promo CLUB62
- Pack Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 41,47 € avec le code promo CLUB62
Des licences indispensables pour un PC prêt pour 2026
Windows 11 Pro
Offrir Windows 11 Pro, c’est offrir un système moderne, fluide et sécurisé. Son interface repensée améliore la lisibilité et la navigation, tandis que les outils de gestion des fenêtres, comme Snap Groups, facilitent le multitâche.
La version Professionnelle intègre également des fonctions avancées de sécurité et de gestion, idéales pour le télétravail, les indépendants ou les utilisateurs exigeants. Une mise à niveau parfaite pour donner un second souffle à un PC avant la nouvelle année.
Office 2021 Pro Plus
Office 2021 Pro Plus constitue une suite bureautique complète à vie, idéale pour les études, le travail ou les projets personnels. Traitement de texte, tableurs, présentations, e-mails ou bases de données : tout est réuni dans une interface claire et performante.
Cette version se distingue par sa stabilité, ses nombreuses optimisations et ses outils avancés, permettant de travailler efficacement sans dépendre d’un abonnement mensuel.
Pack Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus
Pour un cadeau vraiment complet, ce pack combine le système d’exploitation et la suite bureautique. C’est la solution idéale pour équiper un PC neuf, remettre à niveau un ordinateur vieillissant ou préparer sereinement l’année à venir avec un environnement performant et fiable.
Un investissement rentable pour équiper son PC
Pour Noël, Windows 11 Pro - 1 PC est proposé à 27,26 €, un tarif particulièrement intéressant comparé aux prix officiels.
La licence Office 2021 Pro Plus - 1 PC est affichée à 83,55 €, pour un achat unique et une utilisation à vie.
Enfin, le pack Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus est disponible à 109,13 €, une option économique pour un équipement complet.
✅ Notre avis sur Keysfan
À l’approche des fêtes, Keysfan coche toutes les cases du bon plan malin. Les prix sont attractifs, la livraison est rapide et l’activation se fait sans complication. Windows 11 Pro et Office 2021 Pro Plus répondent à des besoins concrets et durables, ce qui en fait d’excellentes idées cadeaux, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels.
Paiement, livraison, support : ce qu’il faut retenir
Une fois votre produit choisi et les prérequis d’installation vérifiés, la prochaine étape consiste à créer un compte chez Keysfan. Cette étape est indispensable, car l’adresse e-mail utilisée servira à l’envoi de vos licences.
Dans la majorité des cas, la clé est envoyée dans l’heure suivant l’achat, ce qui rend Keysfan particulièrement pratique pour un cadeau de dernière minute. Vous recevez votre clé sous forme de lien à télécharger ; pensez à vérifier vos spams si nécessaire.
Plusieurs moyens de paiement sont proposés lors de la commande. En cas de besoin, le service client est accessible 24h/24 et 7j/7 à support@keysfan.com. Enfin, Keysfan bénéficie de plus de 1 000 avis vérifiés sur Trustpilot, avec une excellente note moyenne de 4,8/5.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA