Profitez d’un espace de travail complet, sécurisé et éthique avec my kSuite+, la suite productive suisse signée Infomaniak. Pour une durée limitée, 2 mois vous sont offerts sur tout abonnement annuel, dès 1,60 € par mois (19 € par an). Une occasion idéale pour tester une solution 100% européenne, sans publicité ni exploitation de vos données.
Une suite tout-en-un, éthique, souveraine et performante
Face à la domination des géants américains, Infomaniak s’impose comme une solution crédible et responsable. Hébergée en Suisse, sa suite gratuite à vie my kSuite regroupe tous les outils indispensables pour les particuliers pour travailler, échanger et stocker vos données en toute sécurité. my kSuite+ est la version premium qui offre encore plus d’espace et des fonctionnalités avancées.
Emails, drive, IA, visioconférence, transfert de fichiers… tout est inclus dans une seule offre fluide et simple à utiliser. Et grâce à la promotion actuelle, vous bénéficiez de 2 mois offerts sur l’abonnement annuel.
Trois bonnes raisons de passer à my kSuite+
- 🔐 Sécurité maximale : chiffrement complet, hébergement exclusif en Suisse, conformité RGPD, données sauvegardées 3 fois dans 2 data centers distincts.
- ⚡ Productivité augmentée : mail, drive, agenda, carnet d’adresse, IA souveraine et outils collaboratifs réunis au même endroit.
- 💸 2 mois offerts : un tarif imbattable dès 1,60 €/mois, pour découvrir tout l’écosystème Infomaniak sans risque.
Une messagerie sans limites et 100% confidentielle
Créez votre adresse mail personnalisée
Avec my kSuite+, vous bénéficiez d’une adresse mail gratuite au choix :
📧 @etik.com, @ik.me ou @ikmail.com.
Des fonctionnalités premium
- Stockage e-mail illimité
- Chiffrement activable en un clic pour protéger vos échanges
- Agenda et carnet d’adresses intégrés
- Option de partage de fichiers depuis le cloud intégrée
- Synchronisation complète entre tous vos appareils
- Assistant IA souverain capable de rédiger, reformuler, corriger ou traduire vos messages
- Zéro publicité, zéro traçage, zéro revente de données
C’est une messagerie élégante, rapide et souveraine, pensée pour les particuliers comme pour les indépendants soucieux de confidentialité.
Un cloud souverain pour tous vos fichiers
Stockez, partagez et collaborez sans compromis
Avec kDrive, le cloud d’Infomaniak intégré à my kSuite+, vos données sont hébergées dans des data centers éco-responsables en Suisse.
Vous disposez de 1 To ou 6 To de stockage selon la formule choisie, idéal pour vos photos, vidéos et documents, avec une gestion des accès personnalisée.
kDrive intègre également la suite OnlyOffice Docs, Grids et Points, compatibles avec les formats Microsoft, pour éditer vos documents en ligne
Des outils concrets et performants
- SwissTransfer : envoi gratuit jusqu’à 50 Go de fichiers durant 30 jours, avec la possibilité de protéger les liens de partage avec un mot de passe
- Chk : création de liens courts et QR codes personnalisés
- kMeet : visioconférence gratuite et illimitée
- kPaste : partage sécurisé d’informations sensibles telles que des mots de passe
Tout votre univers personnel et/ou professionnel dans un seul espace, sans publicité ni dépendance à Google ou Microsoft.
2 mois gratuits : une offre à ne pas manquer
En ce moment, Infomaniak offre 2 mois gratuits sur tout abonnement annuel my kSuite+. Tarif : dès 1,60 €/mois, soit 19 € par an au lieu de 22,80 €.
L’offre est limitée dans le temps et valable pour les formules 1 To et 6 To. Vous profitez ainsi d’une suite complète pour moins de 0,40 € par semaine, tout en soutenant un acteur européen engagé pour la protection des données et l’environnement.
Une solution durable et souveraine
Une entreprise engagée pour la planète
Basée à Genève, Infomaniak mise sur des datacenters éco-conçus : refroidissement à l’air extérieur, récupération de chaleur pour le chauffage local, électricité 100% renouvelable et construction de centrales solaires. L’objectif : couvrir 50% de sa consommation électrique avec ses propres installations d’ici 2030.
La confidentialité avant tout
Infomaniak applique une politique stricte de non-journalisation et refuse la vente de données.
Vos fichiers, vos mails et vos connexions ne sont jamais enregistrés ni partagés.
Une véritable garantie de souveraineté numérique.
✅ Notre avis sur my kSuite+
my kSuite+ est l’une des rares solutions à offrir une expérience complète, messagerie, cloud, IA, visioconférence, sans compromis sur la vie privée. Avec son infrastructure suisse, ses outils puissants et son interface fluide, c’est la meilleure alternative européenne à Google Workspace et Microsoft 365.
Et avec 2 mois gratuits, il n’y a plus de raison d’hésiter.