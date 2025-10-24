Face à la domination des géants américains, Infomaniak s’impose comme une solution crédible et responsable. Hébergée en Suisse, sa suite gratuite à vie my kSuite regroupe tous les outils indispensables pour les particuliers pour travailler, échanger et stocker vos données en toute sécurité. my kSuite+ est la version premium qui offre encore plus d’espace et des fonctionnalités avancées.

Emails, drive, IA, visioconférence, transfert de fichiers… tout est inclus dans une seule offre fluide et simple à utiliser. Et grâce à la promotion actuelle, vous bénéficiez de 2 mois offerts sur l’abonnement annuel.