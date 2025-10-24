Avec pCloud Ultra 10 To, vous bénéficiez d’un stockage en ligne massif compatible avec MacOS, Windows, Linux et toutes les plateformes mobiles. Son application pCloud Drive transforme votre espace en disque virtuel, vous permettant de libérer de la place sur vos appareils.

Les applications mobiles pour Android et iOS intègrent un scanner de documents, la sauvegarde automatique des photos, et une synchronisation instantanée entre tous vos appareils.

Vous profitez également de sauvegardes de Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos et OneDrive, d’un historique de 30 jours, et de multiples options de partage sécurisé.

Le bonus ? Le Pass Premium, votre gestionnaire de mots de passe chiffré. Il génère des mots de passe forts, les remplit automatiquement, les sauvegarde et vous permet de les partager de façon ultra-sécurisée.

