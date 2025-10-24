Stockage massif et sécurité suisse à prix cassé : 10 To + Pass Premium pour seulement 199,99 €/an au lieu de 275,76 €. Profitez d’un espace cloud ultra-sécurisé et d’un gestionnaire de mots de passe chiffré avec pCloud. Cette offre limitée combine 10 To de stockage et pCloud Pass Premium offert, pour une protection complète de vos fichiers et de vos identifiants.
Protégez vos fichiers et vos mots de passe avec la fiabilité suisse
À l’heure où la cybersécurité devient un enjeu majeur, pCloud propose une solution tout-en-un pour sécuriser vos données personnelles et simplifier votre gestion numérique. Ce forfait annuel réunit 10 To de stockage cloud ultra-sécurisé et pCloud Pass Premium, un gestionnaire de mots de passe chiffré de niveau militaire.
C’est l’offre idéale pour les particuliers comme les pros qui veulent centraliser leurs fichiers, sauvegarder automatiquement leurs données et ne plus jamais perdre un mot de passe.
Trois bonnes raisons de choisir pCloud maintenant
- 🔒 Sécurité suisse haut de gamme : chiffrement TLS/SSL et confidentialité totale des données.
- 💾 10 To de stockage et Pass Premium inclus : un pack complet pour protéger fichiers et mots de passe.
- ⚡ Offre limitée jusqu’au 1er novembre : économisez plus de 75 € sur le prix total annuel.
Détails du forfait pCloud Ultra 10 To + Pass Premium
Avec pCloud Ultra 10 To, vous bénéficiez d’un stockage en ligne massif compatible avec MacOS, Windows, Linux et toutes les plateformes mobiles. Son application pCloud Drive transforme votre espace en disque virtuel, vous permettant de libérer de la place sur vos appareils.
Les applications mobiles pour Android et iOS intègrent un scanner de documents, la sauvegarde automatique des photos, et une synchronisation instantanée entre tous vos appareils.
Vous profitez également de sauvegardes de Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos et OneDrive, d’un historique de 30 jours, et de multiples options de partage sécurisé.
Le bonus ? Le Pass Premium, votre gestionnaire de mots de passe chiffré. Il génère des mots de passe forts, les remplit automatiquement, les sauvegarde et vous permet de les partager de façon ultra-sécurisée.
Témoignage client : “Il est facile à utiliser, sécurisé et garde mes mots de passe en sécurité. Vivement recommandé !”
Prix et opportunité à saisir avant le 1er Novembre
Le pack complet pCloud Ultra 10 To + Pass Premium est affiché à 199,99 €/an au lieu de 275,76 €, soit plus de 75 € d’économie immédiate. Un tarif exceptionnel pour une solution de stockage souveraine et sécurisée, avec un gestionnaire de mots de passe offert.
Mais attention, cette offre prend fin le 1er novembre 2025 ensuite, les tarifs reviendront à la normale.
✅ Notre avis sur pCloud Ultra 10 To + Pass Premium
Cette offre annuelle pCloud est un must-have pour ceux qui veulent protéger leurs données et mots de passe sans compromis.
Entre stockage suisse ultra-sécurisé, outils de sauvegarde puissants et gestion de mots de passe intégrée, ce pack offre un rapport qualité/prix imbattable avant le 1er novembre.