Avec cette offre, pCloud permet de stocker gratuitement vos fichiers les plus importants : photos, vidéos, documents administratifs ou encore musiques. Les 20 Go gratuits suffisent pour mettre vos contenus à l’abri et les retrouver partout, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Grâce aux applications disponibles sur Windows, macOS, Android et iOS, vos fichiers se synchronisent automatiquement et restent accessibles en ligne comme hors connexion. Le partage de dossiers et les liens sécurisés simplifient aussi la collaboration avec vos proches ou vos collègues.

La promesse de pCloud reste inchangée depuis 12 ans : un cloud sécurisé, privé et transparent, basé sur la rigueur suisse et sans concession sur la confidentialité.