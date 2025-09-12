Du 8 au 22 septembre, pCloud célèbre son anniversaire et offre à chaque nouvel utilisateur 20 Go de stockage gratuits à vie. Une occasion rare de profiter d’un service cloud sécurisé et fiable, sans rien payer.
12 ans de confiance, un cadeau pour tous
pCloud souffle cette année ses 12 bougies. En plus d’être l’un des acteurs majeurs du cloud en Europe, le service suisse s’est construit une réputation solide : 0 violation en 12 ans, plus de 22 millions d’utilisateurs et une présence dans 134 pays. Pour marquer l’événement, pCloud propose un cadeau exceptionnel : 20 Go de stockage cloud gratuits à vie, disponibles pour tout nouvel utilisateur entre le 8 et le 22 septembre.
Les 3 points forts de l’offre anniversaire :
- 20 Go gratuits à vie : pas d’abonnement caché, pas de limite de durée
- Sécurité de niveau suisse : chiffrement et confidentialité au cœur du service
- Une communauté mondiale : plus de 22 millions d’utilisateurs dans 134 pays
Un stockage cloud pensé pour vos fichiers essentiels
Avec cette offre, pCloud permet de stocker gratuitement vos fichiers les plus importants : photos, vidéos, documents administratifs ou encore musiques. Les 20 Go gratuits suffisent pour mettre vos contenus à l’abri et les retrouver partout, que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Grâce aux applications disponibles sur Windows, macOS, Android et iOS, vos fichiers se synchronisent automatiquement et restent accessibles en ligne comme hors connexion. Le partage de dossiers et les liens sécurisés simplifient aussi la collaboration avec vos proches ou vos collègues.
La promesse de pCloud reste inchangée depuis 12 ans : un cloud sécurisé, privé et transparent, basé sur la rigueur suisse et sans concession sur la confidentialité.
Pourquoi cette offre est à ne pas manquer ?
La plupart des solutions cloud se contentent d’offrir 2 à 5 Go gratuits, souvent limités dans le temps. Ici, pCloud fait beaucoup mieux : 20 Go gratuits à vie. C’est une opportunité unique de profiter d’un vrai espace de sauvegarde sécurisé, sans jamais sortir la carte bancaire. Mais attention, l’offre est disponible uniquement du 8 au 22 septembre.
L’avis Clubic sur pCloud
Chez Clubic, nous apprécions la philosophie de pCloud : un service clair, sécurisé et durable. Nous retenons notamment :
- La fiabilité éprouvée : 12 ans sans aucune violation enregistrée
- La confidentialité : protection et chiffrement de niveau suisse
- La générosité de l’offre : 20 Go gratuits, un record parmi les clouds gratuits
C’est une solution que nous recommandons à ceux qui veulent un stockage simple, sûr et accessible gratuitement.
- mood10 Go d'espace gratuit
- storage500 Go d'espace en option
- uploadPas de limite d'envoi
- home_pinJuridiction suisse
Le service de stockage en ligne et de synchronisation pCloud a beaucoup d'atouts à faire valoir. Basé en Suisse, c'est l'un des rares hébergeurs à garantir une sécurité et confidentialité sans faille. Stable et performant, il offre les meilleures technologies de synchronisation (par blocs, LAN…) ainsi que la sauvegarde sélective avec des fonctions de back-up automatisés. Outre des forfaits dotés d'un excellent rapport qualité/prix, il propose des formules « Lifetime » uniques qui en font le meilleur stockage en ligne du marché. On regrette tout de même le manque de transparence sur la sécurisation de son infrastructure.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Versionnage des fichiers (180 jours)
- Offres "Lifetime"
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Manque de transparence sur la sécurité