Vous en avez peut-être rêvé ? Adobe l'a fait ! Dans le tout nouvel Acrobat Studio, vous bénéficiez désormais d'un Assistant IA particulièrement pertinent. Et, bonne nouvelle, vous pouvez en faire votre véritable double !
En effet, tout en mettant à votre disposition 3 Assistants IA déjà préconfigurés dans certains domaines, Adobe vous permet également de créer votre propre compagnon de route, que ce soit pour votre vie pro, comme perso.
Créez un PDF Spaces dans la nouvelle application Acrobat Studio, et associez-y un Assistant IA, que vous allez entrainer avec votre propre documentation pour le rendre des plus précis.
A présent, vous n'avez plus qu'à disposer de votre Assistant IA, et pour y parvenir, voici le guide !
Les points forts de l'Assistant IA :
- 3 modèles préconfigurés disponibles
- Une adaptabilité à toute épreuve
- Evolution de l'IA en fonction de ce que vous lui soumettez
L'Assistant IA, un compagnon à votre image en 3 étapes
Une fois votre PDF Space créé, sélectionnez l'Assistant IA le plus adéquat !
Et pour cela, quoi de mieux que de fabriquer de toute pièce un compagnon numérique à votre image ? Avant toute chose, soyez rassuré, car même si vous n'avez pas un niveau très avancé en informatique, il vous sera très simple de créer votre Assistant IA.
Pour commencer, ouvrez un PDF Spaces déjà existant, ou profitez-en pour en lancer un nouveau. Une fois vos documents chargés et une première analyse par l'IA d'Adobe réalisée, plusieurs possibilités s'offrent à vous.
Vous pouvez, notamment, explorer les différents « Informations », à savoir les citations et autres moments clefs extraits par Adobe des fichiers soumis. L'objectif est de vous permettre de disposer d'une synthèse, d'une part, mais aussi d'éléments précis pour affiner votre analyse, d'autre part.
A partir de ces résultats, votre nouvel Assistant IA peut entrer en jeu. Pour cela, comme visible dans l'image ci-dessous, cliquez sur l'onglet « choisir un Assistant AI » puis sur le bouton « Personnaliser ».
Donnez vie à votre Assistant IA personnalisé
Adobe va alors ouvrir une fenêtre dans Acrobat Studio destinée à créer votre propre Assistant IA. Commencez donc par lui donner un nom, à votre guise. Le plus simple, par exemple, étant de lui associer un nom propre au thème d'analyse que vous allez lui proposer.
En effet, comme un Assistant IA est propre à un PDF Space, vous pourrez, notamment, en configurer un autre, en fonction du sujet des fichiers que vous aurez à lui soumettre. Il sera aussi possible de l'utiliser, au besoin, dans un autre PDF Space.
Décrivez ensuite, dans une boite de dialogue, ce que vous attendez de votre Assistant IA. Dans le cadre de ce test, le PDF Space associé cumule les résultats de récolte d'olive et de vente d'huile d'un oléiculteur.
Des instructions génératives sont fournies par Adobe, gage à vous de les affiner
Pour aller au plus simple, nous avons soumis à notre nouvel Assistant IA les informations suivantes : « je suis un producteur d'huile d'olive ».
L'étape suivante est ce qu'Adobe, et son IA, pense comprendre de votre souhait. Dans le cadre de l'oléiculture, voici les éléments proposés par Adobe, de manière à ce que l'Assistant IA soit en adéquation avec le thème soumis. Les phrases suivantes sont traduites de l'anglais :
- Vous êtes un expert en huile d'olive et dans les usages associés à cette industrie.
- Vous donnez des citations détaillées à propos du processus permettant de concevoir une huile d'olive de haute qualité, incluant le processus de récolte des olives, les techniques de pressage, ainsi que de stockage.
- Vous incluez des informations sur les différentes variétés d'olives, le matériel employé, et les différents facteurs qui peuvent affecter la qualité de l'huile produite.
- Vous offrez des conseils concernant la commercialisation, l'image de marque, et la vente de l'huile d'olive vers un public B2B comme B2C.
- Vous employez un ton informatif et professionnel pertinent pour quelqu'un évoluant dans l'industrie de l'huile d'olive.
Dans le cadre de ce test, les instructions générées, pour le futur Assistant IA, à partir de la seule information « je suis producteur d'huile d'olive », nous paraissent particulièrement complètes. Cela, sachant qu'il n'a pas été précisé l'objectif derrière cette production, par exemple, s'il s'agit d'une activité professionnelle, ou d'un simple loisir.
Au besoin, vous pouvez compléter, comme modifier ces instructions, directement dans la boite de dialogue, telle que visible dans l'image ci-dessous.
Des Assistants préconfigurés sont aussi à votre main
Une fois l'ensemble complété, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Sauvegarder et envoyer », et voilà votre Assistant IA prêt à l'emploi.
Pour autant, sachez que trois Assistants IA sont d'ores-et-déjà prêts à l'emploi dans votre suite Adobe Acrobat. Leurs thèmes sont les suivants : Analyste, Guide et Interprète. Pratique, vous pouvez facilement passer d'un Assistant IA à un autre, qu'il s'agisse d'un modèle préconfiguré par Adobe, ou l'un des vôtres.
Au besoin, il est possible de les solliciter, comme de s'inspirer de leur configuration, avant de passer à la conception de votre propre Assistant IA.
Comment votre Assistant IA vous aide-t-il au quotidien ?
Un esprit de synthèse redoutable
A partir de l'Assistant IA sélectionné, vous pouvez notamment soumettre jusqu'à 100 fichiers par PDF Spaces pour que votre Assistant IA vous propose une synthèse sur le sujet soumis. La vision d'ensemble est donc pleinement facilitée.
Cela est aussi utile, avec la fonctionnalité dédiée, pour générer une présentation en quelques clics sur le thème du contenu de vos PDF Spaces.
Grâce à la fonctionnalité de Chat, il est aussi possible de dialoguer avec votre Assistant IA en lui soumettant une question. Dans le cadre de l'exemple ci-dessous, la question qui lui a été préalablement posée, et initialement suggérée par Adobe, est « peux-tu calculer le rendement et les dépenses annuelles pour la production d'huile d'olive à partir des documents soumis ? ».
Comme visible dans l'image ci-dessous, l'Assistant IA a notamment comparé les différentes années de production, tant en termes de poids d'olives ramassées, que de volume d'huile produite, pour proposer une moyenne de productivité. La pertinence du résultat peut, une nouvelle fois, être appréciée.
Des extraits précis et rigoureusement sélectionnés
Mais votre Assistant IA ne se contente pas de vous fournir une simple synthèse, aussi pratique soit-elle. Vous retrouvez, avec les « Informations », des citations diverses vous permettant de bien comprendre le sens pris par votre Assistant IA concernant le choix des informations sélectionnées pour vous.
Dans le cadre de cet exemple, concernant l'oléiculture et les différents bilans de production d'huile fournis à notre Assistant IA, plusieurs éléments sont donc pris en compte, avec notamment les années de productions, le poids total d'olives récoltées, ou encore la production d'huile et son pourcentage rapporté au poids.
Un véritable inspirateur, prompt à l'aide à la décision
En fonction des questions que vous lui soumettez en complément des citations, ou « Informations », proposées, votre Assistant IA ne se contente donc pas de vous accompagner concernant l'analyse du contenu et l'esprit de synthèse.
Grâce à la fonctionnalité de Chat, il peut véritablement vous conseiller, y compris sur des sujets pour le moins précis et peu commun, en prenant, dans le cadre de cet article, l'exemple de la production d'huile d'olive.
En quelques mots, que cela soit pour un projet perso, comme pro, l'Assistant IA se montre donc être un compagnon de choix, efficace et fiable.