En effet, tout en mettant à votre disposition 3 Assistants IA déjà préconfigurés dans certains domaines, Adobe vous permet également de créer votre propre compagnon de route, que ce soit pour votre vie pro, comme perso.

Créez un PDF Spaces dans la nouvelle application Acrobat Studio, et associez-y un Assistant IA, que vous allez entrainer avec votre propre documentation pour le rendre des plus précis.

A présent, vous n'avez plus qu'à disposer de votre Assistant IA, et pour y parvenir, voici le guide !