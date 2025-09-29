Le constructeur nous assure que sa création est un véritable couteau suisse : intelligence artificielle, rendu 3D, conception assistée par ordinateur… rien ne lui ferait peur. Pour prouver sa bonne foi, Innosilicon a même montré la puce faisant tourner des jeux. Une prouesse, certes, mais sans daigner communiquer la moindre information sur la résolution d’affichage ou la fluidité. Une omission qui en dit long sur la confiance réelle placée dans ces performances.

L’argument massue reste cette fameuse compatibilité CUDA, l’interface propriétaire qui a fait la fortune de NVIDIA. Si elle s’avérait fonctionnelle et stable, elle permettrait aux entreprises chinoises de conserver leurs outils logiciels actuels. Reste une question, et non des moindres : comment une telle prouesse a-t-elle été accomplie sans s’attirer les foudres du géant américain ? Le silence sur les détails techniques de cette « compatibilité » est assourdissant.