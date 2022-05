Mais que fait "Guerre et Paix" de Tolstoï dans les fichiers liés à CUDA de NVIDIA ?

Sur Reddit, jlouis8 explique que le roman est exploité comme suit :

« Il est utilisé dans le code ici : https://github.com/NVIDIA/cuda-samples/blob/master/Samples/0_Introduction/c%2B%2B11_cuda/c%2B%2B11_cuda.cu#L97. Cela crée un petit noyau CUDA qui compte les lettres w, x, y et z dans certaines données. Il charge ensuite Guerre et Paix dans la mémoire du GPU et exécute ce noyau sur les données », lit-on.

« La raison pour laquelle ce texte a été choisi est probablement qu'il est libre d'être inclus sans enfreindre les droits d'auteur, et qu'il est suffisamment grand pour que vous puissiez mesurer une différence selon la méthode utilisée, tout en étant suffisamment petit pour être exécuté rapidement ».