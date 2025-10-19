Il faut dire que le scénario de départ était plutôt morose. Intel avait beau vanter les mérites de son 18A, le son de cloche n'était guère encourageant chez les clients potentiels. Broadcom, après quelques tests, avait poliment décliné l'invitation, jugeant le procédé pas encore assez mûr pour ses ambitions. Dans les couloirs, on chuchotait même que les rendements de production étaient catastrophiques, un véritable cauchemar pour une fabrication à grande échelle.

Le fondeur lui-même finissait par jeter une ombre sur ses propres ambitions. Dans ses communications officielles de l'été 2025, Intel reconnaissait ne pas avoir sécurisé de « client significatif » pour ses services de fonderie pour justifier son accélération vers un procédé 14A mieux taillé pour l'entreprise. Un aveu qui sonnait comme une capitulation face à son éternel rival, le taïwanais TSMC, vers qui tous les regards restaient tournés. La stratégie fonderie, lancée à grands frais en 2021, commençait à ressembler à un pari bien mal engagé.