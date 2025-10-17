De quoi donner des sueurs froides à l'ogre taïwanais ? Pas si vite. Si Intel a l'avantage technologique sur le papier, le bruit court dans les couloirs de la Silicon Valley que les rendements de production ne sont pas encore au rendez-vous. Produire une puce est une chose, la produire en masse de manière rentable en est une autre. La course est donc loin d'être terminée, et TSMC compte bien sur son expertise industrielle pour garder une longueur d'avance.

En accélérant son agenda américain, TSMC fait un pari colossal. L'entreprise répond aux sirènes de la souveraineté technologique américaine tout en protégeant son pré carré. Mais tout n'est pas rose pour autant. Construire et opérer une usine aux États-Unis coûte bien plus cher qu'à Taïwan, et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste un défi.