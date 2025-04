Mieux, TSMC a confirmé l'accélération de la mise en route des nouvelles unités de la Fab 21. Celle-ci devrait ainsi pouvoir augmenter la production de composants selon les nœuds N3 (3 nm) et N2 (2 nm), mais aussi disposer de lignes pour le futur nœud A16 (1,6 nm) lequel ne sera donc pas non plus réservé aux seules usines taïwanaises. C.C. Wei, le P.-D.G. de TSMC, a indiqué :

« Une fois le projet terminé, environ 30 % de notre capacité de production de semi-conducteurs 2 nm et plus sera localisée en Arizona, créant ainsi un pôle indépendant de fabrication de semi-conducteurs de pointe aux États-Unis […] Cela permettra aussi de réaliser de plus grandes économies d'échelle et de favoriser un écosystème plus complet de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs aux États-Unis ».

Il est ainsi question de produire au moins deux nouveaux modules pour la Fab 21 alors que, jusqu'à présent, de tels modules n'étaient annoncés que pour les usines taïwanaises du groupe, situées à Hsinchu et Kaohsiung. Ces dernières doivent recevoir les plus gros investissements de TSMC et réserver une part largement majoritaire de la production N2.

Reste que produire 30 % des puces N2 en Arizona est un tournant sur lequel peu de monde aurait parié il y a deux ans. Gardons toutefois à l'esprit que, pour le moment, la Fab 21 se focalise sur la production de composants en N4 et N5. La construction du module 2, autorisant la fabrication de puces en N3, est achevée alors que celle des modules 3 et 4 (pour les nœuds N2 et A16) devrait débuter un peu plus tard cette année.

À terme – mais nous parlons ici de plans à l'horizon 2028-2029 – TSMC aimerait faire de la Fab 21 une « gigafactory » à même de produire plus de 100 000 wafers par mois. Les intentions sont là, elles sont claires, mais nous ne sommes encore qu'aux débuts du chantier et il n'est donc pas le moins du monde question de se passer de la production taïwanaise avant un long moment.