Une réussite pour AMD, mais donc aussi pour TSMC qui se devait de fournir des lignes de production à même de graver cette puce via le procédé N2. Comme quoi Apple ne s'est pas accaparé toutes les capacités du Taïwanais !

Hélas, en dehors de cette finesse de gravure 2 nm, nous n'en saurons pas beaucoup plus sur cette 6e génération de puces EPYC qui devrait profiter de l'architecture Zen 6 et introduire le nouveau socket SP7. Les dernières rumeurs en la matière indiquaient qu'il serait possible d'atteindre le chiffre astronomique de 256 cœurs avec des chiplets de 32 cœurs chacun, mais AMD n'a donc rien confirmé de tel dans son communiqué de presse.

Reconnaissons qu'AMD a encore largement le temps de faire monter la pression alors que, toujours du côté des rumeurs, il ne devrait pas être question de ces nouveaux EPYC Venice avant 2026. De son côté, Intel ne devrait pas non plus lancer ses nouvelles puces HPC – les Xeon Clearwater Forest – avant 2026 grâce à la mise au point de son procédé 18A.

Plutôt que de détailler les EPYC Venice, AMD a terminé son communiqué de presse en évoquant la mise en route de la production de puces EPYC de 5e génération en Arizona, dans la nouvelle usine installée par TSMC. Une preuve que les deux partenaires sont attachés à la production sur le sol américain comme l'explique C.C. Wei, le P.-D.G. de TSMC : « Nous sommes fiers qu’AMD soit un client HPC de référence pour notre technologie avancée en 2 nm (N2) et pour notre usine de fabrication en Arizona ».