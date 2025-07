Dans une telle hypothèse, Intel pourrait faire produire ses propres puces par des compagnies tierces, comme elle le fait déjà avec TSMC sur la génération Arrow Lake notamment. Intel ne serait alors plus du tout dans la course avec TSMC qui se retrouverait bien seule alors que Samsung a déjà annoncé ne plus chercher à concurrencer directement le géant taiwanais. Or, on le sait tous, un monopole sur une industrie aussi sensible, ce n'est jamais bon.

Si un tel cas devait se produire, on pourrait alors souhaiter que le Japon ou même la Chine parviennent à se mettre au niveau. La Chine, bien sûr, ne fait pas mystère de sa volonté de concurrencer Taïwan alors que le Japon a récemment annoncé un plan pour produire des puces 2 nm d'ici 2027. Ça reste bien loin…