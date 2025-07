philumax

« et dans des sociétés européennes ! » : rien n’est moins sûr.

C’est de l’argent.

Par contre, on assiste bel et bien à un « recentrage » de la part des compagnies US : Trump a gagné.

Moi, personnellement, ça ne me dérange pas : ça ne me rendra pas plus riche, mais ça ne m’empêchera pas de continuer à vivre !

Juste une prévision : cette vague de licenciements, ne sera pas la seule, pas seulement chez Intel, ni aux USA, mais dans le monde aussi. Le monde entier.

L’appétit du gain, n’a pas de limite…