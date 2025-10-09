Avec Panther Lake, l’entreprise souhaite bien sûr aller plus loin, mais avec une contrainte en plus : basculer (au moins partiellement comme nous allons le voir) du procédé 3 nm de TSMC, redoutablement efficace, à sa propre gravure 18A (1,8 nm) pour démontrer que cette dernière tient réellement ses promesses face aux solutions les plus avancées de son rival asiatique. Panther Lake se doit par conséquent d’être décisif.

De son succès (et du succès des nouvelles puces pour serveurs Xeon Clearwater Forrest, également gravées à l’aide du même procédé) dépendra pour beaucoup le taux d’adoption du protocole 18A par des acteurs externes, voire l’avenir de la division fonderie d’Intel elle-même. Car cette dernière peine encore à attirer suffisamment de commandes dans l’ombre de TSMC, et plus accessoirement de Samsung Foundry.

Le décor étant désormais planté, passons aux présentations et à la technique. À ce que Panther Lake a dans le ventre.