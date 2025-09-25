La gamme Snapdragon X2 Elite se dévoile avec des spécifications qui marquent une nette montée en gamme. Le modèle Extreme franchit un cap symbolique avec une fréquence de 5,0 GHz en boost sur un ou 2 cœurs à la fois, une première pour un processeur ARM destiné aux ordinateurs portables. Gravée en 3 nm, cette nouvelle architecture promet des gains de performance substantiels, que ce soit pour les tâches lourdes ou le multitâche intensif.

Côté graphique, le nouveau processeur Adreno promet une efficacité énergétique 2,3 fois supérieure à celle de la génération précédente. De quoi alimenter jusqu’à trois écrans 5K sans sourciller, tout en ménageant la batterie. Qualcomm avance des gains de performance de 31% à puissance égale, une affirmation qui devra être validée par des tests indépendants mais qui témoigne de l’objectif : rivaliser sans compromis avec les solutions concurrentes. L’enjeu principal demeure l’efficacité, avec la promesse d’une autonomie de « plusieurs jours » pour les usages courants.