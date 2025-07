Si les propriétaires de PC Copilot+ Intel et AMD doivent faire preuve de patience, tout n'est pas perdu, bien au contraire. La concurrence s'organise et la réponse des deux géants du processeur x86 s'annonce robuste. Avec ses nouveaux Ryzen AI 300 (nom de code « Strix Point ») et Intel avec ses Core Ultra de deuxième génération (« Lunar Lake »), la course à la performance est relancée.

Plus qu'un simple rattrapage, AMD et Intel comptent bien dépasser leur concurrent. AMD annonce par exemple des NPU capables d'atteindre 50, voire 55 TOPS, soit une puissance de calcul pour l'IA supérieure aux 45 TOPS des puces Snapdragon X. Ces performances accrues pourraient, à terme, permettre des traitements IA encore plus rapides et complexes, directement sur la machine.

Au final, le retard actuel pourrait se transformer en avantage pour les consommateurs qui ont attendu. La concurrence féroce entre Qualcomm, Intel et AMD ne fait que commencer et devrait pousser chaque acteur à optimiser ses puces et ses pilotes. Pour l'utilisateur, cette compétition est la meilleure garantie de voir émerger des PC plus puissants, plus autonomes et, surtout, dotés d'une intelligence artificielle véritablement utile au quotidien.