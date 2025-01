Le Snapdragon X est attendu sur des machines vendues autour des 600 dollars. Un positionnement milieu de gamme, qui permettra de toucher un plus large public. Si aucune tarification en euros n’a encore été annoncée — le CES se tenant sur le territoire de l’oncle Sam —, on peut s’attendre à une conversion proche en Europe. Pour comparaison, les premiers PC Copilot+, dotés de puces Snapdragon X Plus ou Elite, affichent un prix de départ avoisinant les 800 € en Europe, mais dépassent parfois les 1 000 €. Ce nouvel arrivant promet donc de rendre plus accessibles les technologies d’intelligence artificielle.

Bien que destiné à des ordinateurs plus accessibles, le Snapdragon X reste fidèle aux fondamentaux de Qualcomm, à commencer par une excellente autonomie. Il est ainsi gravé en 4 nm, supporte la mémoire DDR5X et exploite 8 cœurs Oryon cadencés à 3 GHz. Surtout, son NUP Hexagon sera capable de traiter 45 trillions d’opérations par seconde, lui permettant ainsi de supporter les fonctions Copilot Plus, jusqu’ici réservées aux machines haut de gamme.

Comme souvent lors des annonces, il faut rester prudent face aux chiffres officiels. Toutefois, cela permet d’entrevoir certaines tendances, ainsi, Qualcomm assure que le Snapdragon X offrira des performances jusqu’à 157 % supérieures à celles de ses concurrents, tout en doublant l’autonomie des appareils.