Dans l’imaginaire collectif, ARM rime avec sobriété énergétique, héritage de son ADN mobile et de sa philosophie RISC (jeu d’instructions réduit). AMD oppose des preuves concrètes côté x86 : APU monolithiques, gestion d’alimentation granulaire et blocs graphiques RDNA optimisés forment un trio qui ferme l’écart sur la consommation réelle, en usage bureautique comme en multimédia.

Le succès des PC ultraportables sous Ryzen et des consoles PC portables illustre ce virage : un APU x86 bien calibré peut délivrer une expérience fluide dans des enveloppes thermiques contenues. La mécanique consiste à activer rapidement le « bon » bloc au « bon » moment, à endormir le reste, et à limiter les fuites lorsqu’une tâche s’achève.

La bascule vers des unités de calcul IA dédiées (NPU) change la donne : déplacer des tâches d’IA du CPU/GPU vers un NPU tient l’autonomie, quelle que soit l’ISA. AMD mise sur ce triptyque CPU/GPU/NPU sous x86 pour aligner l’expérience « PC AI » sur les portables ARM sans sacrifier la compatibilité.