Apple serait à la fois premier et plus gros client du nœud N2, une position qui sécurise ses plans de puces équipant ses smartphones pour 2026, dont l'A20 pressentie pour une génération d'iPhone attendue en 2026. Ce verrouillage initial lui garantirait des volumes stables alors que le ticket par wafer atteint des niveaux record pour un lancement de nœud.

Sur le plan technologique, N2 inaugurera chez TSMC des transistors gate-all-around (GAA) à nanosheets empilées, destinés à réduire les fuites et augmenter le courant de pilotage par rapport au FinFET, un pivot déjà adopté ailleurs mais nouveau chez le fondeur taïwanais à ce nœud. Ce saut de structure doit se traduire par des gains d'efficacité énergétique et de densité, essentiels pour les SoC mobiles et les architectures PC à venir, consolidant l'avance d'Apple sur ses rivaux Android.