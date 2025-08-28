Apple capterait « près de la moitié » du 2 nm de TSMC dès le démarrage industriel, de quoi sécuriser l'avance de ses puces maison sur smartphones et ordinateurs en 2026. Le reste irait aux poids lourds du mobile et du calcul, tandis que les volumes grimperaient progressivement entre Taïwan et l'Arizona d'ici 2028.
- Apple s'assure près de la moitié de la production 2 nm de TSMC dès 2026, renforçant son avance sur le marché.
- La technologie 2 nm introduira des transistors GAA pour améliorer l'efficacité énergétique des puces Apple.
- D'autres géants comme Qualcomm et AMD suivront Apple pour accéder à la technologie 2 nm, prévue pour 2027.
Le 2 nm de TSMC doit entrer en production de volume en fin d'année 2025, point d'orgue d'une feuille de route très attendue par tout l'écosystème semi-conducteurs. Les rumeurs du secteur convergent sur un ticket d'entrée à environ 30 000 dollars par wafer et un « nearly half » réservé à Apple pour les premières vagues, confirmant une priorité donnée aux clients capables d'absorber les prix et les risques de démarrage. En toile de fond, TSMC aurait déjà rempli ses lignes 4 nm et 3 nm jusqu'à fin 2026, un signe de tension durable sur les capacités avancées.
Apple verrouille le 2 nm
Apple serait à la fois premier et plus gros client du nœud N2, une position qui sécurise ses plans de puces équipant ses smartphones pour 2026, dont l'A20 pressentie pour une génération d'iPhone attendue en 2026. Ce verrouillage initial lui garantirait des volumes stables alors que le ticket par wafer atteint des niveaux record pour un lancement de nœud.
Sur le plan technologique, N2 inaugurera chez TSMC des transistors gate-all-around (GAA) à nanosheets empilées, destinés à réduire les fuites et augmenter le courant de pilotage par rapport au FinFET, un pivot déjà adopté ailleurs mais nouveau chez le fondeur taïwanais à ce nœud. Ce saut de structure doit se traduire par des gains d'efficacité énergétique et de densité, essentiels pour les SoC mobiles et les architectures PC à venir, consolidant l'avance d'Apple sur ses rivaux Android.
Qui rafle le reste ?
Derrière Apple, Qualcomm serait la première servie sur N2, suivie par AMD, MediaTek, Broadcom et Intel, un peloton où la priorité s'ajustera selon maturité des designs, ASP visés et contraintes d'emballage avancé. Les conditions tarifaires et l'allocation par lots au démarrage favoriseront les projets au rendement économique le plus solide, une règle du jeu bien connue des habitués de TSMC.
À l'horizon 2027, la clientèle 2 nm s'élargirait encore, avec l'entrée en production de NVIDIA, des équipes silicium d'Amazon (Annapurna), de Google, de Marvell, de Bitmain et d'une dizaine d'autres acteurs. Les carnets 4 nm et 3 nm sont déjà « pleins » jusqu'à fin 2026, ce qui pousse les concepteurs à verrouiller tôt leurs créneaux 2 nm pour éviter les goulots d'étranglement, ce que ne s'était pas privé de rappeler Jensen Huang, grand patron de NVIDIA il y a encore quelques jours.