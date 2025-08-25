Sur les rives du Xindian, le fondeur sert déjà de colonne vertébrale aux accélérateurs H100 et GB200 de NVIDIA. Les wafers issus du procédé 4NP quittent les salles blanches au rythme d’un métronome. La cadence ne souffre pas le moindre faux pas.

Avec la bascule vers le 3 nm, TSMC gagne un nouveau palier de densité, clé pour contenir la consommation énergétique des futurs clusters IA. Les unités logiques se rapprochent, les pistes d’interconnexion se raccourcissent ; chaque millimètre carré compte. Cette précision rend la chaîne d’approvisionnement plus vulnérable, mais aussi plus convoitée.

Autour du fondeur gravite un maillage de sous-traitants dans le packaging avancé. CoWoS-L, par exemple, assemble des chiplets et de la mémoire HBM au micron près. Une précision que peu d’usines dans le monde peuvent offrir à cette échelle.