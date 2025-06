Pendant longtemps, l’architecture ARM sur PC portable a surtout rimé avec promesses non tenues. Autonomie record, refroidissement passif, silence total… sur le papier, les avantages ne manquaient pas. Mais côté logiciel, c’était une autre histoire. L’absence d’applications compatibles et les performances plus que moyennes de l’émulation x86 et x64 ont longtemps freiné les usages. Aujourd’hui, la situation semble évoluer. D’après ARM, plus de 100 applications Windows populaires disposent désormais d’une version native, et les utilisatrices et utilisateurs passeraient plus de 90 % de leur temps dessus. Un chiffre à forte valeur symbolique, mais dont la portée reste malgré tout difficile à évaluer.