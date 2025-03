L'année dernière a vu l'introduction de nombreux PC portables sous Windows 11 basés sur ARM, transformant progressivement le paysage informatique. Les appareils équipés des processeurs Snapdragon X représentent un segment en croissance sur PC, bien que le gaming ne soit pas encore la priorité de Qualcomm et Microsoft sur ce sujet.

Les architectures alternatives gagnent toutefois du terrain face à l'hégémonie x86. À l'instar du Steam Deck sous Linux, chaque avancée en termes de compatibilité logicielle renforce l'attractivité de ces plateformes. Malgré cette avancée importante, quelques obstacles subsistent. Si la compatibilité d'Easy Anti-Cheat ouvre la voie, il faudra encore que chaque développeur choisisse d'implémenter cette solution pour son jeu.

Les performances en émulation pour les jeux non optimisés restent également un point d'interrogation. Un jeu exécuté via l'émulation pourrait subir des pertes de performances significatives, et tous les titres ne bénéficieront pas d'un portage natif. Enfin, d'autres solutions anti-triche utilisées dans l'industrie comme BattlEye ou Vanguard devront également être adaptées pour permettre une compatibilité complète de l'écosystème de jeux PC.