La situation est quelque peu problématique pour les utilisateurs de PC Windows ARM, notamment les modèles Copilot+. De nombreux témoignages d'internautes rapportent qu'il leur est impossible d'installer les pilotes d'imprimante, et ce, quelle que soit la marque (HP, Canon, Brother…). À vrai dire, même le pilote universel HP SUPD ne parvient pas à résoudre ces dysfonctionnements. Le problème apparaît systématiquement après la mise à jour vers Windows 11 24H2, empêchant autant l'installation que l'utilisation des périphériques d'impression.

Le problème ne se limite d'ailleurs pas aux seuls PC ARM. Des utilisateurs de machines équipées de processeurs AMD et Intel rapportent également des dysfonctionnements sous Windows 11 24H2 . Au menu, partage d'imprimante défaillant, files d'attente d'impression bloquées et disparition pure et simple des périphériques…