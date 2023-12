Windows 10/11 : Microsoft corrige le bug qui installait des imprimantes HP « fantômes »

Le samedi 16 décembre, le géant américain a partagé un lien menant vers un outil de dépannage des métadonnées d'imprimante. Une fois le fichier téléchargé sur leur ordinateur, les utilisateurs affectés par le bug pourront donc oublier ce malheureux désagrément. Voici ce que nous pouvons lire sur le site d'assistance de Microsoft :

« Cet outil examinera les informations de votre imprimante. Il restaurera toutes les informations et icônes du modèle précédemment téléchargées et supprimera les informations, les icônes et les associations d'applications du modèle HP LaserJet M101-M106 des imprimantes qui ne correspondent pas à ce nom et à ce modèle ».