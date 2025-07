En dépit de ces difficultés présumées, les caractéristiques attendues du N1X restent impressionnantes. Le SoC combinerait un CPU ARM Grace à 20 cœurs avec un GPU Blackwell (GB10), pour des performances qui rivaliseraient avec celles d’une RTX 4070 mobile. Des fuites évoquent un TDP compris entre 80 et 120 W, et des scores Geekbench internes qui atteindraient 3 096 en single-core et 18 837 en multi-core. Si ces données se confirment, la puce offrirait une alternative ARM performante et complète pour les laptops haut de gamme.