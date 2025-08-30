Que l'on parle PC de bureau ou PC portable, la question du processeur est tout aussi importante. Alors que la deuxième catégorie va connaître de profonds bouleversements dès l'année prochaine, il faudra suivre avec attention les annonces d'AMD comme d'Intel.
Alors que 2025 est une année plutôt calme du côté des processeurs, AMD et Intel semblent préparer leurs armes pour un nouveau round dans le match qui oppose les deux sociétés depuis plus de 40 ans. Architecture Medusa d'un côté et Panther Lake/Nova Lake de l'autre.
Panther Lake en masse début 2026 chez Intel
Les amateurs d'architectures processeurs le savent depuis longtemps : du côté d'Intel, la génération qui a cours actuellement – Arrow Lake – n'est là que pour occuper le terrain en attendant la suite.
Si sa gestion de l'énergie est intéressante, même le plus puissant des Core Ultra 200 reste un ogre qui ne suffit pas pour les joueurs amateurs de sobriété. Intel l'a bien compris et promet d'aller plus loin encore avec des architectures bien sûr dérivées des travaux réalisés sur Arrow Lake, mais nettement plus ambitieuses.
Dans un premier temps, il sera question de Panther Lake. Intel a déjà précisé que cette 16e architecture CPU devrait débouler en fin d'année 2025, mais avec une production encore très limitée : pour le commun des mortels, le lancement sera effectif au cours du premier trimestre 2026.
Pour Intel, cela devrait se traduire par la sortie de puces Core Ultra série 300 alors que les Core Ultra 400 sont déjà dans les tuyaux. Une très récente feuille de route d'Intel a été récupérée par Momomos_us, un informateur bien connu sur X.com pour ses nombreuses précisions.
Momomo_us n'apporte ici de rien de follement neuf, mais confirme qu'Intel a déjà prévu d'embrayer sur Nova Lake - les Core Ultra 400 – afin de garder une belle marge de progression. Alors que Phantom Lake inaugurera le nœud de gravure 18A, Nova Lake fera de même avec le 14A. De quoi reprendre le leadership ?
Medusa : AMD souhaite pétrifier la concurrencer ?
Du côté du concurrent de toujours, il n'est évidemment pas question de rester les bras croisés. Si AMD peut se réjouir de sa position actuelle sur le marché, il s'agit de ne pas baisser les bras.
Vous le savez sans doute, les gros lancements d'AMD ont plutôt eu lieu dans le courant de l'année dernière avec les sorties d'Hawk Point et Strix Point. 2025 d'annonce un peu moins riche donc avec – « simplement » – les sorties des deux architectures Krackan Point et Hawk Point 2.
Dès l'année prochaine cependant, AMD devrait relancer la machine et mettre un peu plus l'accent sur les plateformes mobiles avec le lancement de l'architecture Medusa au cours du premier semestre de l'année prochaine pour donner vie à des processeurs sans doute baptisés Ryzen AI 400 quelque chose.
Sur le papier, AMD a peut-être moins de gammes à mettre en face de celles d'Intel, mais là n'est finalement pas vraiment l'enjeu. En effet, alors qu'Intel grave ses propres puces, AMD se repose sur les usines de TSMC, le fondeur taiwanais, numéro un du secteur.
Le savoir-faire de TSMC n'est plus à prouver alors que la firme est la première à se tourner vers le nœud 2 mm pour la gravure des puces. Problème pour AMD, Apple a d'ores et déjà réservé 50 % de la production 2 nm de ses usines : il pourrait bien ne rester que des miettes à des entreprises pourraient ne pas recevoir toutes les dotations demandées.