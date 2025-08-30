Les amateurs d'architectures processeurs le savent depuis longtemps : du côté d'Intel, la génération qui a cours actuellement – Arrow Lake – n'est là que pour occuper le terrain en attendant la suite.

Si sa gestion de l'énergie est intéressante, même le plus puissant des Core Ultra 200 reste un ogre qui ne suffit pas pour les joueurs amateurs de sobriété. Intel l'a bien compris et promet d'aller plus loin encore avec des architectures bien sûr dérivées des travaux réalisés sur Arrow Lake, mais nettement plus ambitieuses.

Dans un premier temps, il sera question de Panther Lake. Intel a déjà précisé que cette 16e architecture CPU devrait débouler en fin d'année 2025, mais avec une production encore très limitée : pour le commun des mortels, le lancement sera effectif au cours du premier trimestre 2026.

Pour Intel, cela devrait se traduire par la sortie de puces Core Ultra série 300 alors que les Core Ultra 400 sont déjà dans les tuyaux. Une très récente feuille de route d'Intel a été récupérée par Momomos_us, un informateur bien connu sur X.com pour ses nombreuses précisions.

Momomo_us n'apporte ici de rien de follement neuf, mais confirme qu'Intel a déjà prévu d'embrayer sur Nova Lake - les Core Ultra 400 – afin de garder une belle marge de progression. Alors que Phantom Lake inaugurera le nœud de gravure 18A, Nova Lake fera de même avec le 14A. De quoi reprendre le leadership ?