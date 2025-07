Ce nouveau record concrétise une ascension fulgurante. Elle a atteint les 1 000 milliards de dollars de capitalisation en 2023, puis les 2 000 milliards et 3 000 milliards un an plus tard. Sa valorisation a ainsi augmenté de 35 000 % en une décennie : un investissement de 1 000 dollars dans NVIDIA en juillet 2015 vaut aujourd'hui 350 000 dollars. Le fabricant vaut plus que le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni, qui s'élevait à 3 900 milliards de dollars l'année dernière.