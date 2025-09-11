Au-delà de la course aux performances, c'est une véritable guerre de doctrines qui se dessine. NVIDIA a bâti son empire sur un écosystème propriétaire, CUDA, devenu un standard de fait et poussé jusque dans les laboratoires par des machines comme les stations de travail DGX. Le SuperPod, son futur titan, perpétuera cette logique intégrée. AMD, lui, joue la carte de l'ouverture. Sa stratégie repose sur le consortium UALink, une alliance formée avec d'autres géants comme Intel, Google et Microsoft pour créer un standard d'interconnexion ouvert.

Ce pari sur l'ouverture vise à séduire les clients qui cherchent à éviter une dépendance technologique. En proposant une alternative crédible à NVLink, la technologie propriétaire de NVIDIA, AMD espère convaincre que l'avenir du calcul haute performance peut s'écrire avec des solutions plus interopérables. Les performances prometteuses des récentes puces AMD, qui rivalisent voire dépassent leurs concurrentes sur certaines tâches, donnent du crédit à cette ambition.

La prise du trône du classement Top500 par le supercalculateur El Capitan, entièrement propulsé par la technologie AMD, n'est d'ailleurs pas un hasard. Cette victoire symbolique a prouvé au monde qu'AMD possédait la maturité technologique pour construire les machines les plus puissantes de la planète. Le duel de 2027 ne part donc pas d'une feuille blanche, mais s'inscrit dans une rivalité déjà bien engagée. La prochaine étape de cette confrontation déterminera quelle vision, ouverte ou propriétaire, façonnera la prochaine génération de l'intelligence artificielle.