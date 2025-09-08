Jupiter, devenu le premier supercalculateur européen exascale, a été inauguré en Allemagne en fin de semaine dernière. En partie conçue par le Français Eviden (Atos), la machine va redéfinir les standards du calcul haute performance.
L'Europe a rejoint le club exascale mondial, grâce à la mise en service de Jupiter, son supercalculateur inauguré le 5 septembre 2025 chez nos voisins allemands. Bientôt capable d'effectuer plus d'un milliard de milliard de calculs par seconde, il est le quatrième système de calcul haute-performance le plus puissant au monde, et le premier en Europe. Mais surtout, Jupiter porte la signature française avec Eviden, qui a conçu et fabriqué le module dédié à l'intelligence artificielle du supercalculateur.
Eviden place son savoir-faire français au cœur du supercalculateur européen
Jupiter n'est pas seulement une réussite européenne, c'est aussi une fierté française. Eviden, filiale du groupe Atos spécialisée dans les produits technologiques avancés, a entièrement conçu le module Booster de ce supercalculateur, depuis son usine d'Angers. Cette partition dédiée à l'intelligence artificielle et aux simulations complexes intègre, pour la touche technique, 24 000 processeurs graphiques NVIDIA GH200 Grace Hopper, interconnectés par le réseau NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.
La technologie brevetée de refroidissement à eau chaude développée par Eviden est l'une des innovations les plus remarquables de Jupiter. La solution permet au supercalculateur d'atteindre une efficacité énergétique inégalée, ce qui lui vaut la première place du classement Green500 de juin 2025. Un exploit d'autant plus remarquable que la machine fonctionne entièrement à l'aide d'énergies renouvelables.
L'installation de JUPITER au Centre de supercalcul de Jülich témoigne du savoir-faire français en matière de centres de données modulaires. Eviden a développé une solution complète avec des modules préconstruits et interchangeables, qui révolutionnent l'approche traditionnelle de construction de ces infrastructures critiques.
Du climat à l'intelligence artificielle, Jupiter parti pour révolutionner la recherche
En devenant l'un des importants du monde, le supercalculateur Jupiter ouvre des perspectives inédites pour la recherche européenne. Sa puissance phénoménale, équivalente à celle de 10 millions d'ordinateurs portables connectés, permettra d'exécuter le modèle atmosphérique ICON à une résolution sans précédent. Les chercheurs pourront ainsi simuler avec une précision remarquable les scénarios climatiques futurs et améliorer considérablement les prévisions de phénomènes météorologiques extrêmes.
Dans le domaine des neurosciences, Jupiter fera évoluer la compréhension du cerveau humain. Les chercheurs pourront simuler les réseaux neuronaux avec un réalisme biologique inouï, jusqu'au détail des neurones individuels. Ces modèles haute résolution, alimentés par des logiciels comme Arbor, promettent des avancées majeures dans la compréhension de l'apprentissage, de la mémoire et des maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer.
L'intelligence artificielle générative bénéficiera également de cette puissance de calcul exceptionnelle. Jupiter permettra d'accélérer significativement l'entraînement de grands modèles linguistiques multilingues comme OpenGPT-X, de quoi renforcer l'autonomie technologique européenne face aux géants américains et chinois.