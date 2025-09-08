MattS32

Yannick2k: Yannick2k: Sinon belle initiative de la part de l’Europe d’avoir enfin un calculateur au top

C’est pas vraiment « enfin », ça fait quand même plusieurs décennies que l’Europe géographique a à peu près toujours eu au moins une machine dans le top 10, et plusieurs fois dans le top 5. Jupiter n’obtient d’ailleurs pas le meilleur classement d’un calculateur européen (Lumi était 3ème il y a 3 ans).

Et si on se limite à l’UE, ça fait au moins 7 ans qu’elle au moins une machine dans le top 10, et depuis 5 ans il y en a régulièrement plusieurs.

Spécifiquement dans le cadre d’EuroHPC, Lumi était 3ème en juin 2022, puis Leonardo l’a talonné en 4ème place en novembre 2022 et juin 2023. En novembre 2023, ils sont tombés 5ème et 6ème, et MareNostrum 5 est arrivé en 8ème place, puis les même étaient 5ème, 7ème et 8ème en juin 2024 et 8/9/11 en novembre 2024 et 9/10/14 en juin 2025 (et donc, avec en plus Jupiter en 4ème position, ce qui met 3 machines EuroHPC dans le top 10 et 4 dans lt top 15).

Au total, en juin 2025, il y a 5 machines du top 10 en Europe, dont 4 dans l’UE : Jupiter, Lumi et Leonardo, d’Euro HPC, en 4, 9 et 10ème position, HPC6 en 6ème position en Italie (calculateur privé, appartenant au pétrolier Eni) et Alps en 8ème position en Suisse.

Et l’Europe n’est pas très loin des USA sur le nombre de machine dans l’ensemble du top 500 (125 contre 175, et encore, j’ai pas vérifié tous les pays européens).