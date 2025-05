La nouvelle version de Jean Zay a été produite par Eviden, constructeur français et européen. Le supercalculateur combine une grande puissance de calcul à une efficacité énergétique notable. L’intégration de GPU Nvidia et un système de refroidissement à eau tiède contribuent à limiter la consommation. La chaleur émise est valorisée pour chauffer environ 1500 foyers, ce qui illustre une démarche écoresponsable.

Cette installation joue un rôle clé dans le cadre de l’AI Factory France, un projet européen regroupant plusieurs acteurs du calcul intensif et de la recherche en IA. Cette alliance vise à proposer des infrastructures, des formations et du support aux utilisateurs dans toute l’Europe.

Antoine Petit, président du CNRS, a déclaré lors de l’inauguration : « La France a besoin de cette machine innovante, à la pointe des dernières avancées en IA pour répondre aux grands défis scientifiques ». Philippe Lavocat, président de GENCI, ajoute que « l’extension de Jean Zay 4 va redonner de l'énergie à tous les chercheurs académiques et industriels qui développent des compétences dans le développement de l'intelligence artificielle ».

La nouvelle configuration du supercalculateur est déjà accessible aux équipes de recherche et aux projets d’IA sélectionnés. Des ajustements techniques sont encore en cours pour accompagner les premières utilisations. Et pour la petite histoire, comme pour la grande, si Jean Zay ne vous dit rien, c’est peut-être normal. En effet, ce mastodonte numérique doit son nom à Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale et des Beaux-Arts dans les années 30, qui n’aurait sans doute pas imaginé qu’un jour, on parlerait de lui à propos d’un supercalculateur.