La Commission européenne a officiellement confirmé l'exploit. Jupiter a franchi la barre symbolique d'un exaflop et traite désormais 10^18 opérations chaque seconde. Au niveau mondial, trois machines américaines le devancent encore car El Capitan, Frontier et Aurora lui laissent la quatrième place. Pour visualiser sa puissance, imaginez un million de smartphones modernes qui calculeraient ensemble. L'Europe entre enfin dans le club très fermé des supercalculateurs exaflopiques, après les États-Unis et la Chine.
500 millions d'euros pour rattraper le retard européen
Deux partenaires ont financé Jupiter avec l'Union européenne et l'Allemagne, via leur entreprise commune EuroHPC. Le budget total atteint 500 millions d'euros. Eviden a développé la machine dans ses ateliers d'Angers avant de l'installer à Jülich, en Allemagne. À l'intérieur, 24 000 processeurs graphiques Nvidia équipent la partition Booster.
Côté environnement, Jupiter impressionne autant que par ses calculs. Seules des énergies renouvelables l'alimentent. Un système de refroidissement à eau chaude breveté optimise sa consommation. Le classement Green500 le place donc en tête mondiale pour l'efficacité énergétique.
« Avec JUPITER, l'Europe devient le foyer de l'ordinateur le plus puissant d'Europe et le quatrième plus puissant du monde », déclare Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique. Allez, samut la dépendance totale envers les autres puissances technologiques.
Des prévisions météo au kilomètre près et des IA européennes
Plusieurs domaines scientifiques vont changer d'échelle grâce à Jupiter. En météorologie, les chercheurs modéliseront désormais le climat et les phénomènes météo au kilomètre près. Canicules, tempêtes violentes et inondations verront leurs prévisions gagner en précision.
Jupiter va aussi muscler l'IA européenne. La future AI Factory (JAIF) s'appuiera sur sa puissance pour développer des modèles linguistiques européens d'IA générative. Start-ups, industriels et laboratoires européens accéderont enfin aux ressources informatiques nécessaires pour leurs propres créations.
Autre bénéficiaire avec les neurosciences. Jupiter permettra d'explorer plus finement le cerveau humain et de mieux cerner les maladies neurodégénératives comme Alzheimer.
Comme l'explique Ekaterina Zaharieva, commissaire aux start-ups, à la recherche et à l'innovation, « JUPITER renforce la souveraineté numérique de l'Europe, accélère la découverte et veille à ce que les ressources informatiques les plus puissantes et les plus durables soient mises à la disposition de nos chercheurs ».
Déjà, EuroHPC a retenu 13 projets d'usines d'IA à travers l'Europe. Le 30 juin 2025, 76 candidatures sont même arrivées sur le bureau de la Commission pour créer des gigafactories d'IA dans 16 États membres. Ces installations vont développer, entraîner et déployer des modèles d'IA géants comptant des centaines de trillions de paramètres.