Deux partenaires ont financé Jupiter avec l'Union européenne et l'Allemagne, via leur entreprise commune EuroHPC. Le budget total atteint 500 millions d'euros. Eviden a développé la machine dans ses ateliers d'Angers avant de l'installer à Jülich, en Allemagne. À l'intérieur, 24 000 processeurs graphiques Nvidia équipent la partition Booster.

Côté environnement, Jupiter impressionne autant que par ses calculs. Seules des énergies renouvelables l'alimentent. Un système de refroidissement à eau chaude breveté optimise sa consommation. Le classement Green500 le place donc en tête mondiale pour l'efficacité énergétique.

« Avec JUPITER, l'Europe devient le foyer de l'ordinateur le plus puissant d'Europe et le quatrième plus puissant du monde », déclare Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté technologique. Allez, samut la dépendance totale envers les autres puissances technologiques.