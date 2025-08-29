L’ambition porte sur la performance IA en faible précision FP8, devenue la métrique clef pour mesurer le débit des réseaux de neurones, distincte des FLOPS en double précision traditionnellement utilisés pour le calcul scientifique. RIKEN évoque en parallèle un gain applicatif jusqu’à 100× par rapport à Fugaku, tout en restant dans une enveloppe voisine de ~40 MW, signe d’un effort d’efficacité énergétique à l’échelle système.

Au‑delà du chiffre, l’axe stratégique est d’unifier simulation et IA dans une même pile, pour mêler codes physiques et modèles génératifs au sein d’une plateforme partagée. Cette approche « AI‑HPC » cible des usages concrets, de la prévention des catastrophes à la découverte de médicaments et à l’optimisation industrielle, avec une intégration étroite du logiciel à l’infrastructure.

Techniquement, « 600 EFLOPS FP8 » n’équivaut pas à 600 EFLOPS en FP64 et traduit un débit maximal optimisé pour l’IA en précision 8 bits, souvent avec parcimonie (sparsity). Cela reste un saut d’échelle net face aux systèmes actuels, y compris ceux orientés IA annoncés récemment par les grands acteurs du calcul intensif.