Les GPU, c'est presque un contentieux au sein d'OpenAI. Toutes les équipes souhaitent avoir le plus de puissance de calcul possible au sein de l'entreprise, ce qui fait de l'allocation des GPU un exercice de « peine et de souffrance », selon le président d'OpenAI, Gred Brockman.

« C'est tellement difficile parce que vous voyez toutes ces choses incroyables, puis quelqu'un arrive et vous présente une autre chose incroyable, et vous vous dites : oui, c'est incroyable » a-t-il ainsi décrit, selon des propos rapportés par Business Insider.

N'ayant pas de puissance de calcul pour tout le monde, il a fallu établir un schéma pour permettre la meilleure allocation possible. Sam Altman et sa directrice générale des applications, Fidji Simo, décident ainsi de la répartition globale entre les équipes de recherche et celles des applications. Au sein de l'équipe de recherche, c'est au scientifique en chef et au patron de la recherche de faire ensuite des choix sur la répartition.