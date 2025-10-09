Le patron de NVIDIA a assisté comme tout le monde à l'annonce de l'accord entre AMD et OpenAI, avec un certain étonnement sur lequel il revient.
OpenAI est aujourd'hui encore clairement le leader mondial de l'intelligence artificielle, avec son IA star ChatGPT. Et pour développer ses futurs produits, la firme de Sam Altman a besoin de beaucoup (mais beaucoup !) de puces IA, ce qui l'a poussé à signer des méga-deals avec les géants du secteur. Et celui annoncé récemment avec AMD a pris de court l'industrie.
Jensen Huang ne s'attendait pas à l'accord entre AMD et OpenAI
L'accord conclu entre OpenAI et AMD est assez particulier. Il va en effet permettre à l'entreprise spécialisée dans l'IA de pouvoir prendre une part de 10% du capital du géant américain des semi-conducteurs.
Beaucoup ont été surpris, dont le boss de NVIDIA, Jensen Huang, qui a fait état de son sentiment au média américain CNBC. « C'est imaginatif, unique et surprenant, étant donné qu'ils étaient tellement enthousiasmés par leur produit de nouvelle génération » a-t-il déclaré, avant d'ajouter être « surpris qu'ils aient cédé 10 % de l'entreprise avant même de l'avoir créée. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt astucieux, je suppose. »
Le deal passé entre OpenAI et NVIDIA est d'une nature différente
Il faut dire que NVIDIA est un témoin intéressé dans cette affaire, l'énorme accord, qui tient de l'alliance, entre OpenAI et AMD pouvant à terme représenter un défi à la domination de NVIDIA. Jensen Huang a par ailleurs précisé que le deal passé entre son entreprise et OpenAI était « différent ».
Il note par ailleurs que la firme spécialisée dans l'IA n'avait pas encore les sommes annoncées dans les contrats passés. « Ils vont devoir lever ces fonds principalement grâce à leurs revenus, qui connaissent une croissance exponentielle, à leurs capitaux propres ou à leur endettement » indique-t-il dans cette idée.