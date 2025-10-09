L'accord conclu entre OpenAI et AMD est assez particulier. Il va en effet permettre à l'entreprise spécialisée dans l'IA de pouvoir prendre une part de 10% du capital du géant américain des semi-conducteurs.

Beaucoup ont été surpris, dont le boss de NVIDIA, Jensen Huang, qui a fait état de son sentiment au média américain CNBC. « C'est imaginatif, unique et surprenant, étant donné qu'ils étaient tellement enthousiasmés par leur produit de nouvelle génération » a-t-il déclaré, avant d'ajouter être « surpris qu'ils aient cédé 10 % de l'entreprise avant même de l'avoir créée. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt astucieux, je suppose. »