Géant au pieds d'argile que l'on imaginait de plus en plus mal, Intel vient semble-t-il de signer un partenariat avec NVIDIA, la plus grande capitalisation boursière et un géant absolu côté IA dont tous les voyants sont – sans mauvais jeu de mot – au vert.
Si vous l'aviez vu venir, alors vous êtes sans doute quelqu'un de potentiellement très riche : le partenariat entre Intel et NVIDIA est arrivé comme un tremblement de terre dans l'industrie du semi-conducteur et des processeurs faisant grimper le cours de l'action Intel de plus de 30 % en une séance !
Les États-Unis puis NVIDIA au chevet d'Intel
Le 25 août dernier, Intel faisait la une de l'actualité alors que le gouvernement des États-Unis annonçait une prise de participation dans le groupe à hauteur de près de 9 milliards de dollars.
L'administration Trump martelait toutefois qu'il n'était pas question de prendre le contrôle d'Intel et que les innombrables actions en possession du gouvernement américain ne lui donneraient aucun droit de vote ni aucune possibilité de blocage. Que penser aujourd'hui de cette nouvelle prise de participation ?
Il n'est cette fois plus question du gouvernement des États-Unis, mais bel et bien d'une entreprise qui était jusqu'à présent considérée comme l'une des grandes concurrentes d'Intel. NVIDIA est bien sûr le numéro un du secteur des GPU sur lequel Intel tente de se faire une petite place depuis quelques années.
NVIDIA est aussi en plein travail avec MediaTek pour concevoir une puce – le N1x – qui est perçue par de nombreux analystes comme capable de faire trembler toute l'industrie x86 – le cœur de métier d'Intel – sur ses bases. Enfin, NVIDIA et Intel sont concurrentes sur le marché de l'IA, même si la première écrase tout.
L'expertise x86 et la puissance de l'IA !
C'est pourtant bien une participation de NVIDIA au sein d'Intel que viennent d'annoncer conjointement les deux entreprises. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle participation : on parle tout de même de 5 milliards de dollars.
Bien sûr, le cours en bourse d'Intel a flambé après cette annonce – + 30 % en une séance – tandis que l'action NVIDIA progressait de plus ou moins 3,5 %. Le plus important est toutefois ailleurs… dans la baisse des actions d'AMD, concurrente des deux sur des marchés diverses : environ -4 % sur la même séance.
Mais que dit ce partenariat exactement ? Le fait est que ce n'est justement pas si clair car au-delà du copinage photographique entre Jensen Huang et Lip-Bu Tan, respectivement P.-D.G. de NVIDIA et d'Intel, on observe un certain flou. Jensen Huang explique ceci :
« This historic collaboration tightly couples NVIDIA’s AI and accelerated computing stack with Intel’s CPUs and the vast x86 ecosystem — a fusion of two world-class platforms. Together, we will expand our ecosystems and lay the foundation for the next era of computing ».
Pour les moins anglophones d'entre vous, on retiendra surtout que le patron de NVIDIA parle d'une « collaboration historique » et de l'association des atouts des uns et des autres : l'IA et la pile de calcul accéléré de NVIDIA, les processeurs et le vaste écosystème x86 d'Intel. Il parle aussi de « fusion de deux plateformes de classe mondiale ».
Pour Lip-Bu Tan qui n'est pas arrivé à la tête d'Intel depuis très longtemps et qui a eu à essuyer pas mal de tempêtes, l'accord est une jolie bouée de sauvetage, même si NVIDIA devient un actionnaire important (près de 4 % des parts du groupe) qu'il faut traiter avec déférence :
« Intel’s leading data center and client computing platforms, combined with our process technology, manufacturing and advanced packaging capabilities, will complement NVIDIA’s AI and accelerated computing leadership to enable new breakthroughs for the industry ».
Là non plus, les précisions ne seront pas pour aujourd'hui, le patron d'Intel se contentant d'expliquer que « de nouvelles avancées dans le secteur » sont à attendre de la combinaison des talents d'Intel (centres de données, calcul client, technologies de processus, capacités de fabrication et de packaging) et de ceux de NVIDIA (intelligence artificielle et calcul accéléré).
En réalité et alors que certains ont craint un rapprochement téléguidé par la Maison blanche afin de contrer l'hégémonie de TSMC, la seule chose qui semble certaine, c'est que l'Intel Foundry Services – la section production d'Intel – ne serait pas concernée par le rapprochement américano-américain. À vérifier…
Aucun impact sur les GPU d'Intel ?
Enfin, et ce n'est sans doute pas l'information la moins d'importante de cette annonce, Intel a tenu à prendre la parole pour rassurer à propos de son action dans le monde des GPU.
Alors que de nombreux observateurs se posaient la question, nos confrères de PC World ont eu la primeur de la réponse à 100 000 dollars et c'est un porte-parole d'Intel qui le dit ainsi : « We’re not discussing specific roadmaps at this time, but the collaboration is complementary to Intel’s roadmap and Intel will continue to have GPU product offerings ».
Pour faire simple, si Intel se garde bien d'entrer dans les détails des prochaines feuilles de route, la collaboration avec NVIDIA est vue comme « complémentaire aux projets d'Intel » et le porte-parole précise de manière on ne peut plus claire qu'Intel va continuer « à avoir une offre en matière de produits GPU ». ARC n'est donc pas mort suite à la collaboration d'avec NVIDIA.