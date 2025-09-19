Pour Lip-Bu Tan qui n'est pas arrivé à la tête d'Intel depuis très longtemps et qui a eu à essuyer pas mal de tempêtes, l'accord est une jolie bouée de sauvetage, même si NVIDIA devient un actionnaire important (près de 4 % des parts du groupe) qu'il faut traiter avec déférence :

« Intel’s leading data center and client computing platforms, combined with our process technology, manufacturing and advanced packaging capabilities, will complement NVIDIA’s AI and accelerated computing leadership to enable new breakthroughs for the industry ».

Là non plus, les précisions ne seront pas pour aujourd'hui, le patron d'Intel se contentant d'expliquer que « de nouvelles avancées dans le secteur » sont à attendre de la combinaison des talents d'Intel (centres de données, calcul client, technologies de processus, capacités de fabrication et de packaging) et de ceux de NVIDIA (intelligence artificielle et calcul accéléré).

En réalité et alors que certains ont craint un rapprochement téléguidé par la Maison blanche afin de contrer l'hégémonie de TSMC, la seule chose qui semble certaine, c'est que l'Intel Foundry Services – la section production d'Intel – ne serait pas concernée par le rapprochement américano-américain. À vérifier…