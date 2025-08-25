Si les bruits courent depuis déjà plusieurs semaines, l'officialisation de la chose n'est intervenue que vendredi dernier, suite à une ultime rencontre entre Donald Trump et le P.-D.G. d'Intel, Lip-Bu Tan.

Également confirmée par Howard Lutnick, le secrétaire au Commerce, la prise de participation des États-Unis au capital d'Intel va donc se réaliser. Elle intervient seulement quelques semaines après que Donald Trump a demandé la démission de Lip-Bu Tan pour ses liens avec la Chine et qui, maintenant, annonce : « Je pense que ce sera une bonne chose d'avoir les États-Unis comme partenaire […] Ils sont d'accord pour le faire et je pense que ce sera un bon deal pour eux ».

Un deal à 8,9 milliards de dollars qui prévoit donc la main-mise des États-Unis sur 433,3 millions d'actions du groupe Intel, soit une participation d'environ 10 %, en échange du versement des aides, déjà validées, promises CHIPS Act et le programme Secure Enclave.