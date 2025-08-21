La question est encore loin d'être entendue, mais ce n'est un secret pour personne, dans le monde toujours connecté que nous connaissons, le secteur des semi-conducteurs est plus crucial que jamais.

Il y a vingt ans, alors que cette industrie était peut-être moins stratégique, les États-Unis profitaient d'une position confortable avec, notamment, la puissance d'un groupe comme Intel. Aujourd'hui, alors qu'Intel est en recul, il est évident que l'Oncle Sam a perdu de sa superbe. Une situation que l'administration Biden a tenté de renverser avec le CHIPS act.

Depuis son retour dans le bureau ovale, Donald Trump n'a d'autre idée en tête que de réindustrialiser les États-Unis. Cela passe bien sûr par l'industrie des semi-conducteurs, mais il ne faudrait surtout pas donner l'impression que le CHIPS act de son prédécesseur était une bonne idée.