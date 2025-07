« J'ai, comme presque tout le monde, sous-estimé l'impact de l'intelligence artificielle », a déclaré Pat Gelsinger dans une intervention reprise par plusieurs médias. Cette confession illustre à quel point la direction d'Intel, y compris son dirigeant le plus emblématique de ces dernières années, n'a pas anticipé la rapidité avec laquelle l'IA générative allait redéfinir les besoins en puissance de calcul. La firme s'est concentrée sur des marchés traditionnels, laissant passer une opportunité qui se chiffre désormais en centaines de milliards de dollars.

Ce manque de clairvoyance s'explique en partie par une vision trop conservatrice. Intel a longtemps misé sur l'IA dite d'inférence, qui consiste à exécuter des modèles déjà entraînés, un segment où ses CPU restaient pertinents. Cependant, la véritable explosion du marché est venue de l'entraînement (training) des grands modèles de langage, une tâche massivement parallèle pour laquelle les GPU de NVIDIA se sont avérés bien plus efficaces. L'abandon précoce de projets comme Larrabee, une tentative de GPU basé sur l'architecture x86, apparaît rétrospectivement comme un tournant manqué.

Cette erreur d'appréciation a créé un boulevard pour NVIDIA et son P.-D.G., Jensen Huang. Pat Gelsinger a lui-même reconnu que son rival avait eu « de la chance » que son architecture GPU soit parfaitement adaptée aux besoins de l'IA. Mais il a aussi salué l'excellente exécution de NVIDIA, qui a su bâtir des « douves protectrices solides » autour de son activité. Une reconnaissance qui fait écho aux deux atouts majeurs de NVIDIA que nous avions déjà analysés : son écosystème logiciel CUDA et sa technologie d'interconnexion NVLink, qui ont fidélisé les développeurs et les entreprises.