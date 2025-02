Dans les annales de l'industrie technologique, peu d'entreprises ont marqué aussi profondément leur époque qu'Intel. Créatrice des processeurs qui ont propulsé la révolution informatique, le géant de Santa Clara est confronté à une forte érosion de son avance technologique, autrefois insurmontable.

En 1971, naît le processeur 4004, première puce commerciale intégrant 2300 transistors sur un seul composant de silicium : une innovation grandiose qui marqua l'avènement de l'ère du microprocesseur et posa les premières bases de l'informatique personnelle. La décennie suivante vit émerger une alliance stratégique entre Intel et Microsoft, dirigée notamment par Bill Gates, qui synchronisa le développement des processeurs avec l'évolution des systèmes d'exploitation. Cette symbiose technologique, incarnée par le célèbre duo « Wintel », démocratisa encore plus l'accès à l'informatique.

Cinquante ans plus tard, dans un entretien avec Associated Press, Gates analyse avec une lucidité teintée de nostalgie la perte de vitesse d'Intel, passée du statut d'innovateur incontesté à celui d'entreprise en quête de renouveau.