Intel engagée dans une lutte "potentiellement autodestructrice" pour limiter la croissance d'AMD

Chaque médaille ayant son revers, ce retour d'Intel au premier plan et cette remontée en matière de parts de marché s'est faite au prix d'une baisse de la rentabilité de la marque. En premier lieu, et même si Intel a repris du poil de la bête, AMD reste bien présente, notamment sur le segment le plus haut de gamme, celui sur lequel les marges sont les plus importantes.

Parallèlement à cela, Intel doit toujours faire avec les pertes liées à l'utilisation par Apple de ses propres processeurs en lieu et place des Core d'Intel. Au troisième trimestre 2022, Apple s'est arrogée 13,5 % de parts de marché, un chiffre en nette hausse (+40,2 % sur un an) : forcément, ce sont autant de machines qui ne profitent plus à Intel.

Enfin, et c'est peut-être le plus important, le marché du PC n'est actuellement pas en très grande forme. À ce niveau, plusieurs théories s'opposent, et alors que certains estiment que la réduction des ventes de PC est faite pour durer, voire s'accentuer, d'autres estiment qu'il s'agit d'une contraction logique et temporaire après les années fastes d'équipement liées à la COVID-19.

Intel se range logiquement auprès de cette seconde théorie et fonde une bonne partie de sa stratégie sur un marché du PC tournant autour des 300 millions d'unités chaque année. Si d'aventure, la baisse devait s'accentuer, nul doute que la politique très agressive d'Intel pourrait se retourner contre elle.