Sur le marché des serveurs, Intel essaye de stopper la progression d'AMD en cassant les prix de ses CPU

Afin de remédier à la situation, Tom's Hardware - en relayant une information issue de DigiTimes - nous apprend qu'Intel revoit logiquement sa politique tarifaire. Pourtant, les tarifs officiellement recommandés par Intel n'ont pas bougé.

Pour venir concurrencer AMD, le promoteur des Xeon compte jouer sur d'autres leviers. Ainsi, Intel se reposerait sur sa capacité à concevoir, produire et assembler en totalité les solutions serveurs proposées. Cette intégration verticale lui permet d'ajuster la tarification finale de la solution proposée dans son ensemble et pas seulement au niveau CPU.

Combinée à sa position de leader sur ce marché, cela permet à Intel de compenser un relatif manque d'attractivité : sur de telles solutions, on passe moins facilement d'une marque à une autre. Une situation rendue plus délicate par les pénuries sur certains composants : on ne peut se permettre d'attendre de la disponibilité sur de telles commandes.