Linus Torvald préfère désormais AMD et il a un paquet d'arguments

Critiquer Intel et encenser AMD est dans l’ère du temps. Beaucoup reprochent à Intel son immobilisme. Que ces critiques soient fondées ou non, l’entreprise doit en tout cas composer avec une concurrence nettement plus offensive, capable de remettre en question sa suprématie dans plusieurs secteurs. La firme perd des parts de marché, et des clients. Parmi eux, Linus Torval, célèbre créateur du système d'exploitation Linux en 1991, qui a quitté les bleus au profit des rouges ; le personnage, fidèle à son franc-parler, nous explique pour quelles raisons.