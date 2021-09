AMD : un certain Ryzen Threadripper PRO 5995 WX fait son apparition dans un benchmark

Le processeur était alors installé sur une plateforme de référence signée AMD (Sharkstooth-CGL WRX80) et associé à 64 Go de DDR4 3200 MHz. Une jolie machine qui a permis d'aboutir à des scores de 8 601 secondes sur Park Map, 2 250 secondes sur School Model, 156 secondes sur Rock Model et 608 secondes sur School Map.

Sur ces deux dernières mesures, des recherches permettent d'avoir une indication de ce que fournit une configuration « similaire » à base de Threadripper PRO 3995 WX et ses cœurs Zen 2. On peut ainsi espérer des gains autour de 25 à 30 % selon la situation. Bien sûr, il ne s'agit que de résultats préliminaires, selon les dernières rumeurs AMD ne sortirait ce Ryzen Threadripper Pro 5995 WX qu'en fin d'année 2021, au mieux.